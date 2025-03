El mejor Cáceres se queda sin premio

Irene Soto Valladolid Sábado, 21 de enero 2023, 22:46 Comenta Compartir

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad volvió a demostrar que este no es su año. La historia de lo que pudo ser y no fue. ... Los chicos de Roberto Blanco eligieron la fecha ideal para dar su particular golpe en la mesa dentro de la competición. No había rival ni escenario más propicio. Y es que el UEMC Real Valladolid Baloncesto se presentó a la cita en primera clase con un formidable balance de 11 triunfos por solo 4 derrotas, además de sumar un pleno en su fortín. Un guion perfecto para lograr la machada, un triunfo de relumbrón al que sólo le sobraron ocho segundos y los centímetros de la mano de Bercy, que contactaron de forma innecesaria con Puidet. La anatomía de un instante en que el jugador canadiense taponó en falta el triple que abrió las puertas de la prórroga. Un error de dimensiones bíblicas que aparcó, de momento, la ansiada resurrección de un Cáceres que jugó como nunca y perdió como casi siempre.

Los dos entrenadores decidieron en el inicio apostar por defensas rebosantes de energía. Antes de mirar al aro contrario, ambos quintetos optaron por proteger con uñas y dientes la canasta propia. Un terreno en el que los dos conjuntos se mueven con eficacia gracias a dos planteles plagados de jugadores muy físicos y experimentados. En ese contexto logró el Cáceres su primera ventaja gracias a un triple de Dani Rodríguez tras un rebote ofensivo de Cepukaitis (3-6, min. 4). Un ligero patrimonio que los muchachos de Roberto Blanco administraron con la prudencia del buen gestor en la senda final de un primer cuarto esperanzador. Al talento de Cepukaitis a la hora de trazar ángulos con escuadra y cartabón sobre la cancha, se unieron la capacidad anotadora de Vasileiadis y el descaro de Pablo Sánchez. La joven promesa jienense aprovechó con decisión y acierto todos los huecos generados por la experiencia de sus compañeros recién llegados. Por si quedaba alguna duda, la irrupción, primero de Cepukaitis, y después de Hasbrouck y Vasileiadis, ha aportado veteranía, liderazgo e ingentes cantidades de talento para cambiar la cara de un plantel que muy pronto volvió a mostrar su carácter bipolar. Y es que nada tuvo que ver el primer cuarto con el segundo. En nada se pareció el desempeño de los titulares con una segunda unidad que vio cómo el equipo pucelano dio la vuelta al tanteador a base de velocidad en las contras (33-24, min. 15). Con Pantzar llamando a las puertas de la ACB en su enésima exhibición de la temporada, el Real Valladolid cargó el rebote ofensivo y encontró las puertas de la pintura verdinegra abiertas de par en par sin el concurso de Cepukaitis. El combo sueco se elevó hasta los 21 puntos sin apenas fallos con 31 tantos de valoración en la primera parte con el objetivo de dejar malherido a un Cáceres que se aferró a su tridente para mantenerse vivo en la pelea. El regreso de los vestuarios deparó un enfrentamiento más trabado y errático. Volvió la intensidad del amanecer del partido, con defensas al límite y muchos tiros forzados al cierre de cada posesión. Así fue limando la distancia el Cáceres, canasta a canasta, hasta que un doble palmeo de Cepukaitis en el rebote sobre el tiro de Vasileiadis colocó las tablas en el marcador del Polideportivo Pisuerga (46-46, min. 26). Conseguido el objetivo de secar el manantial de Pantzar, el resto fue abrir una estrecha senda que pareció conducir al camino de la victoria. De ello se encargó Bracey, con un dos más uno que puso tierra de por medio con el perseguidor pucelano (50-58, min. 31). Trató Paco García de reordenar las ideas de sus efectivos ante el cortocircuito de unos jugadores que vivieron demasiado tiempo resguardados bajo la sombra de Pantzar. Sin la producción de su jugador más prolífico, los problemas para encontrar posiciones cómodas de tiro y la debilidad en el rebote, fueron lastres demasiado pesados ante un Cáceres empeñado siempre en complicarse la vida. Para ello fueron necesarias las controvertidas decisiones en la recta final de un trío arbitral al que se le escapó por completo el choque, la resurrección de Pantzar y un error garrafal de Bercy a falta de diez segundos con 69-73 en el marcador. Su falta sobre el triple anotado por Puidet permitió al escolta estonio llevar el choque a la prórroga desde la línea de tiros libres. Cinco minutos en los que el barco cacereño recibió tres torpedos desde el perímetro que dejaron a los pupilos de Roberto Blanco agonizando en la orilla del Pisuerga, después de remar a brazo partido durante toda la tarde. Valladolid Mike Torres (2), Kovacevic (5), Sergio de la Fuente (1), Belemene (2) y Kasonga (8) -quinteto inicial-, Gantt (11), Puidet (16), Pantzar (38), Kuiper (7) y Álex Mazaira. 90 - 86 Cáceres Dani Rodríguez (7), Hasbrouck (15), Bercy (18), Vasileiadis (16) y Cepukaitis (9) -quinteto inicial-, Lafuente, Olaizola (3), Pablo Sánchez (11), Bracey (6) y Toledo (1). Parciales: 17-22, 25-13 (42-35), 8-19 (50-54), 23-19 (73-73), 17-13 (90-86) .

Árbitros: Mas Cagide (Comité catalán), Muñoz García (Colegio andaluz) y Cortés Payá (Comité valenciano). Eliminaron por faltas personales a Cepukaitis (min. 38), Dani Rodríguez (min. 44) y Hasbrouck (min. 44), por parte del Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

Incidencias: Polideportivo Pisuerga. 3.500 espectadores.

