Manu Rodríguez: «Queremos alargar la serie todo lo posible»

Llegó al Cáceres el pasado verano como una de las piedras angulares del nuevo proyecto deportivo, pero las molestias físicas le impidieron ser partícipe en buena parte del inicio de la campaña. Posteriormente, Manu Rodríguez (Granada, 17 de agosto de 1991) ha demostrado con el paso de los meses la valía que se le presuponía, hasta el punto de convertirse en uno de los hombres importantes. Toda una amenaza exterior que ha dado oxígeno al equipo de Roberto Blanco en momentos decisivos de varios partidos.

Antes de recibir al Lleida este próximo viernes (Multiusos, 21.00 horas) y a pesar del resultado adverso de 2-0 en esta eliminatoria de cuartos de final por el ascenso a la ACB, el escolta verdinegro asegura que su equipo no tirará la toalla: «Fue un palo venirse con el 2-0, pero hay ilusión y esperanza para ganar el siguiente».

Para conseguir forzar el cuarto partido, Manu Rodríguez tiene claro dónde están las claves y se remonta al primer duelo del playoff, en el cual el Cáceres supo competir hasta los instantes finales: «Ese partido nos reforzó la idea de que podíamos competir por la victoria, por eso lo del domingo fue un palo más duro. En el primer encuentro fuimos fieles al plan de partido y hubo cosas en la dirección correcta. Si mejoramos varios detalles, podemos ganar. Lo que queremos es alargar la serie todo lo posible y darle ese gusto a nuestra afición».

Para el jugador granadino, la receta del éxito está en el hecho de que el equipo no pierda la compostura en el aspecto grupal: «Cuando compartimos mucho el balón es cuando tenemos mejores sensaciones en la pista. Tenemos que atacar el aro rival con agresividad, pero compartiendo mucho a través del pase extra. En defensa tenemos que evitar tener desconexiones como la que tuvimos el domingo en el tercer cuarto. Cuando las cosas no nos van bien en defensa, luego en ataque buscamos la guerra por nuestra cuenta, por lo que la clave es evitar esa acumulación de errores».

Al respecto, el jugador del Cáceres mantiene que el apoyo de los aficionados será clave para que el equipo pueda minimice los errores: «Necesitamos que el viernes en el Multiusos haya un buen ambiente. Somos un equipo que solemos tener baches, pero cuando tenemos a la afición de nuestro lado esos baches se atenúan».

Del mismo modo, Manu Rodríguez evita polemizar sobre el adverso ambiente padecido por el Cáceres en el Barris Nord. «Es lo que hay. Cada afición hace lo que considera y nosotros tenemos que estar por encima de eso. Es importante que situaciones externas no nos saquen de los partidos, como nos ha pasado algunas veces con los arbitrajes. No me gusta polemizar sobre esto. Sobre el entrenamiento sin luz, si fue un error técnico, no hay que darle más vueltas».

En el aspecto personal, y tras haber podido recuperar la confianza en sí mismo, Manu Rodríguez asegura que en Cáceres está disfrutando del baloncesto: «Me gusta aportar siempre todo lo que pueda. Una vez que ya me recuperé, he podido disfrutar con este equipo y me encuentro contento, aunque nunca me conformo». Ya en lo colectivo, dice no sorprenderse del rendimiento dado por el equipo para llegar a los playoffs por el ascenso a la ACB: «Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, es algo que hay que valorar, pero nosotros siempre tuvimos esa ambición. Es difícil que jugadores profesionales se marquen un objetivo hacia abajo».

Antes del partido de este viernes, el Cáceres intentará que jugadores tocados como Julen Olaizola, Jorge Sanz o Mateo Díaz puedan estar lo suficientemente recuperados para aportar al equipo minutos de garantías. En caso de victoria cacereña, los extremeños forzarían un cuarto partido, que tendría lugar el domingo 5 de junio a las 20.00 horas, también en el Multiusos. Si se diese la circunstancia de que la eliminatoria llegase con 2-2, el partido definitivo se jugaría en el Barris Nord de Lérida el 10 de junio a las 21.00 horas.

Cabe recordar que el vencedor de este playoff al mejor de cinco partidos se asegurará el billete para la final a cuatro del 18 y 19 de junio, en la que se conocerá qué equipo acompañará al Granada a la ACB.