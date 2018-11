La magia del Multisueños reaparece Kody, del Cáceres, pelea un rebote con un rival del Coruña, ayer en el Multiusos. :: lorenzo cordero Un vaivén de emociones y de triples, junto a un Rakocevic estelar, consagran la primera victoria del Cáceres en su cancha, segunda en lo que va de temporada MARÍA CORRAL Sábado, 3 noviembre 2018, 09:25

cáceres. Se hizo de rogar, pero llegó. Personificada en el liderazgo del tridente Parejo-Corrales-Rakocevic, la primera victoria del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en el Multiusos dejó de ser una falsa ilusión para convertirse en realidad. El montenegrino, dotado por una varita mágica, especialmente en el lanzamiento de tres, fue el MVP del partido con 23 puntos anotados y 27 de valoración. La vuelta de Dani Martínez y el intercambio de golpes entre ambos conjuntos en los dos últimos cuartos, sellaron una de las noches más vibrantes en la cancha verdinegra. Un Leyma Coruña peleón fue el damnificado (84-80). Sergi Pino y Andrés Miso fueron los jugadores más destacados por el cuadro gallego.

84 CÁCERES 80 CORUÑA Cáceres Patrimonio de la Humanidad Johnson (11), Corrales (13), Serrano (6), Rakocevic (23), Parejo (10), - quinteto inicial -, Utolin (-), Chol (4), Jordá (-), Kody (4), Santos (-) Martínez (8) y Cruz (3). Leyma Basquet Coruña Ferreiro (2), Louissaint (5), Stephens (14), Pino (7), Araujo (13) - quinteto inicial -, Bulic (7), Sabin (14), Uchendu (4), Ogbueze (4) y Miso (10). Parciales 11-17, 21-16, 27-24, 25-23. Árbitros Uruñuela Uruñuela, Aranzana García y Murillo Khon. Sin eliminados. Incidencias Multiusos de Cáceres, ante 800 espectadores.

La losa de cuatro derrotas consecutivas estaba siendo demasiado pesada para el cuadro de Ñete Bohigas y el triunfo era más que necesario para reemprender el vuelo. El técnico confiaba y no en vano. Era cuestión de tiempo que la racha viera su fin y su pronóstico se cumplió.

Desde el principio se notó que los verdinegros tenían hambre de victoria. Empezaron con ganas de agradar al público. Aunque a medida que fueron transcurriendo los minutos, el huracán local se vio diluido por momentos. Irregularidad en el tiro por parte de ambos conjuntos y el nerviosismo de los verdinegros reflejaron un resultado pobre al final del cuarto (11-17). La nota positiva fue que Dani Martínez volvió a pisar el parqué tras ocho meses en el dique seco a causa de una rotura en el ligamento cruzado de su pierna derecha.

Buena estadística para Rakocevic, con 23 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias El acierto del montenegrino (5-9) influyó en el 40% del equipo en triples

Acto de presencia

Nada más comenzar el segundo asalto, Rakocevic hizo acto de presencia con sus flechas y, con su primer triple del encuentro, acercaba posturas. Otros dos lanzamientos de tres, uno de Dani Martínez y otro seguido de Rakocevic tras un robo avivó el choque. Mientras Pino destacaba por el cuadro naranja, esta vez un triple de Corrales segundos antes de partir a vestuarios mantenía las distancias frente a su rival. La victoria parecía no vislumbrarse, pero el marcador reflejaba esperanza. Solo uno abajo (32-33).

Nada más reanudarse el juego tras el descanso, un triple del Leyma Coruña parecía descolocar los planes verdinegros, que tenían ganas de remontada. Sin embargo, Corrales cogió el timón del equipo mediante asistencias y puntos para darle un giro al encuentro. Un carrusel de triples por ambos conjuntos despertó un asalto de puro espectáculo. Solo Sergi Pino y Andrés Miso, tirando de veteranía y galones, pudieron contrarrestar a un Rakocevic estelar. Y por primera vez en el partido se puso por delante en el electrónico (59-57).

El último y decisivo cuarto no iba a ser menos. Un nuevo triple de Rakocevic desde más de ocho metros y una bomba segundos después dieron pie a un parcial de 8-0 con el que los verdiengros cogieron su máxima ventaja sobre los gallegos (+10). No obstante, Leyma Coruña no tiró la toalla y respondió con un idéntico parcial que los metía en el partido. Otro recital de lanzamientos de tres entre Parejo, Dani Martínez y Rakocevic hacían soñar con que la victoria se quedaría en casa.

Aunque no sería una realidad hasta que el conjunto arbitral pitó el final. A tan solo segundos de concluir el encuentro, por no terminar de creerse el triunfo, los gallegos aprovecharon para recortar distancias y se colocaron a tan solo tres abajo. Dos tiros libres del líder Rakocevic y otros dos del capitán Parejo sentenciaron el encuentro para un definitivo 84-80.

El Cáceres tiró de la magia del Multiusos y puso el colofón a una noche de ensueño. Ahora, con la moral por las nubes, la próxima parada será Valladolid. Los de Ñete Bohigas se medirán al actual segundo clasificado en otro importante duelo. Salvo el día del estreno, que cayeron derrotados precisamente contra el Leyma Coruña, los castellonenses suman cuatro victorias consecutivas, una de ellas ante el Betis. Mañana se medirán al Bilbao, conjunto que tras la derrota ante el Huesca hace dos jornadas se han alejado de la cúspide de LEB Oro. Que venga el rival que sea, que si Cáceres vuelve a vibrar como anoche, será difícil toserle.