Lucía Navas refuerza el perímetro del Miralvalle
Domingo, 10 de agosto 2025, 10:17
El Miralvalle sigue confeccionando la plantilla de cara a la campaña 2025/26 en Liga Femenina 2 con el objetivo de volver a intentar el ... asalto a la fase de ascenso a LF Challenge, la que sería la cuarta de manera consecutiva. La última en firmar su compromiso con la escuadra placentina ha sido Lucía Navas. La joven escolta hispano-francesa refuerza el perímetro del equipo y, según explica la dirección deportiva, aportará energía, carácter y muchas ganas de crecer, además de juventud y proyección.
