Lucha y pundonor, pero inevitable derrota

Juan Carlos Ramos Plasencia Sábado, 25 de octubre 2025, 22:16 Comenta Compartir

El Hierros Díaz Miralvalle Plasencia sufrió este sábado en La Bombonera una de sus derrotas más claras en casa desde que milita en Liga Femenina 2. El conjunto placentino cayó por 48-68 ante el Baloncesto Alcorcón, uno de los grandes favoritos de la categoría, que se convierte en co-líder con un impecable balance de 4-0. El Miralvalle, por su parte, queda antepenúltimo con una victoria y tres derrotas, y con la sensación de que, a día de hoy, le falta fondo de armario y centímetros para competir de tú a tú en la categoría.

Por cuarta jornada consecutiva, el equipo de Adrijana Knezevic solo pudo disponer de ocho jugadoras. La marcha de Jasmine Payne antes del inicio de la temporada sigue pesando como una losa, y aunque desde la dirección deportiva parece que ya se han cerrado dos fichajes -una jugadora serbia y otra mexicana-, los problemas burocráticos impiden su anuncio oficial. En la grada, la afición placentina aguarda con esperanza la llegada de esos refuerzos que puedan cambiar el rumbo de un conjunto que, con la actual plantilla y varios puestos adaptados fuera de su rol natural, sufre para mantener el nivel que exige la Liga Femenina 2.

HIERROS DÍAZ MIRALVALLE PLASENCIA Marta Pérez (15), Victoria Michel (7), María Romero (8), Pauline Laurenson (4), Cristina Lázaro (3) -cinco inicial-, Lucía Navas (9), Ana Fernández (2) y Guadalupe Cuesta. 48 - 68 FEMENINO ALCORCÓN Carolina Bernadeco (6), Claudia Del Amo (17), Yasmine Stafoui (13), Nombhy Ipo (6), Isabel Camiña (2) -cinco inicial-, Gabriela Escorial (6), Laura Bernardo (3), Marta Blanco (7), Marta Aranda (3), Lena Vulovic (2) y Ariana Martínez (3). PARCIALES 10-19, 20-32, 33-49 y 48-68.

ÁRBITROS Guillermo García Martín y Carlos David Benavides Vacas.

INCIDENCIAS Pabellón Ciudad de Plasencia.

El inicio del partido fue esperanzador. Un 4-0 de salida hizo soñar al público, pero fue un espejismo. La segunda falta temprana de Laurenson marcó el punto de inflexión: a partir de ahí, todo se hizo cuesta arriba. El Miralvalle se estrelló una y otra vez con los aros -solo un acierto en 19 intentos desde la línea de tres-y el Alcorcón, sin necesidad de brillar, encontró una autopista hacia la victoria. El primer cuarto se cerró con 9-19, y al descanso el marcador reflejaba un 20-32 que dejaba clara la diferencia física y de rotación.

Pese al esfuerzo defensivo y la actitud irreprochable de jugadoras como María Romero o Cristina Lázaro, el cansancio pasó factura en la segunda mitad. Con Laurenson lastrada por las faltas y las dos únicas interiores al límite, el Alcorcón impuso su poderío en la pintura. Jugadoras como Claudia del Amo y Yasmine dominaron bajo los tableros sin oposición, llevando el encuentro a un 33-49 al final del tercer cuarto que dejaba todo sentenciado.

Los últimos minutos apenas sirvieron para certificar una derrota tan clara como inevitable. Al Miralvalle no se le puede reprochar falta de entrega, pero la realidad competitiva se impone con dureza.