Lleida-Cáceres, una batalla psicológica antes del quinto partido

El quinto partido que Lleida y Cáceres tendrán que disputar este viernes (21.00 horas) sobre el parqué del Barris Nord para dirimir la serie ... de cuartos de final por el ascenso a la ACB ya ha comenzado a jugarse. Al menos, en cuanto a la batalla psicológica.

Ya desde el mismo Multiusos y tras lograr empatar los verdinegros la eliminatoria este pasado domingo, el entrenador del equipo catalán, Gerard Encuentra, fue el primero en romper con una norma no escrita en baloncesto y decidió no felicitar a su adversario por el triunfo. Algo que el extremeño Roberto Blanco sí hizo en los dos primeros partidos de la serie. «Aunque no nos llevamos la victoria, me voy orgulloso de mis jugadores porque lo han intentado hasta el final en un ambiente súper hostil, insultándonos desde el calentamiento del tercer partido. No tengo palabras. Detalles no deportivos ajenos a nosotros han marcado la victoria para Cáceres. Nos hemos dedicado a calentar la serie y al final pasan estas cosas. Me voy muy enfadado por el trato recibido», expresó el técnico visitante visiblemente nervioso y contrariado.

Sobre las dos derrotas consecutivas del Lleida en tierras cacereñas, el preparador del equipo catalán obvió hablar de cuestiones meramente baloncestísticas en ambos partidos, pues el viernes justificó el tropiezo de los suyos con una «falta de deseo», sin entrar a analizar los pormenores tácticos y del juego.

Por su parte, Michael Carrera, que tuvo que ser acompañado por la Policía Nacional hasta los vestuarios tras encararse con el público después de cometer su quinta falta personal, no solo tuvo un intercambio de pareceres con los aficionados cacereños in situ, sino también en las redes sociales. Más gasolina para el partido del viernes.

La otra cara de la moneda la puso un Roberto Blanco que se fue «contento, feliz y orgulloso por la victoria y el esfuerzo de los jugadores, que han sabido sobreponerse a situaciones muy complicadas dentro del juego y se han ganado tener una serie empatada».

Blanco celebró que sus pupilos supiesen corregir a tiempo los errores: «Ellos hicieron una puesta en escena excepcional y nosotros comenzamos blandos y con muchas precipitaciones en pases, pero nuestro equipo trabaja duro y va picando. Las defensas se han impuesto a los ataques y hemos tenido nuestro momento. Ha sido una victoria muy justa y merecida», explicó el entrenador del Cáceres.

Sobre las palabras de su homólogo en el banquillo del Lleida, Roberto Blanco no quiso polemizar en demasía: «Si tiene esa opinión, me parece respetable. Yo intento preocuparme de lo que puedo controlar. He visto al público en pie metiendo presión, pero ninguno de los que estaban fuera ha metido una canasta».

Sobre el hecho de llevar la serie al quinto partido, Roberto Blanco es consciente de la dificultad que entrañará la cita del viernes: «Ahora nos espera un rival herido. Todo el mundo pensaba que a estas alturas ya estaría terminada la eliminatoria y hemos conseguido la victoria ante un público que nos ha llevado en volandas. En Lleida nos vamos a encontrar un ambiente de playoff y vamos a ir sin complejos».

Sin embargo, lo que verdaderamente celebró Roberto Blanco fue el hecho de que su equipo lograse despertar de su letargo a los aficionados durmientes: «No solo hemos ganado dos partidos. Hemos generado ilusión en el aficionado al baloncesto en Cáceres. Hemos generado alegría y felicidad. Eso está por encima del dinero», sentenció.