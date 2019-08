Mundial de China Diop y Jaime Fernández, fuera de la lista definitiva de Scariolo Sergio Scariolo, seleccionador nacional español. / Adam Davis (EFE) El pívot del Baskonia y el escolta del Unicaja se caen de la relación de doce jugadores que disputarán el Mundial de China con España JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 21 agosto 2019, 15:04

Sergio Scariolo ya tiene a los 12 jugadores para el Mundial de China. El técnico de la selección española de baloncesto ha anunciado este miércoles la lista definitiva, de la que se han quedado fuera el pívot Ilimane Diop (Baskonia) y el escolta Jaime Fernández (Unicaja).

«Hemos comunicado a 'Ili' (Diop) y a Jaime (Fernández) que su trabajo de este verano con la Selección termina hoy», señaló Scariolo. «Entendemos que lo mejor para el equipo es continuar con los 12 jugadores que en principio, si no pasara nada, jugarán la próxima Copa del Mundo en China. Al grupo le viene bien tener una definición», añadió.

El seleccionador quiso agradecer el trabajo de los dos durante la gira que han realizado de preparación: «Han hecho un grandísimo trabajo, pertenecen a este equipo y a esta familia al 100% y contamos con ellos de cara al futuro próximo».

Llull, agradecido a Jaime y Diop

Uno de los veteranos de la selección y que sí estará en China es Sergio Llull. El base quiso despedirse de Jaime Fernández y Ilimane Diop: «Agradecemos el trabajo que han hecho, es importante que hayan disfrutado de la experiencia aunque será un momento duro para ellos». Eso sí, no quiso opinar sobre la decisión de Scariolo, ya que «nuestro trabajo no es vaticinar nada, si no trabajar en la cancha y luego el entrenador y sus ayudantes son los que tienen el marrón de quedarse sólo con 12», sentenció el base.

Con la lista ya definida, Quino Colom, Javier Beirán y Xavi Rabaseda se estrenarán en un torneo internacional con la selección absoluta. Estos tres, junto a Pierre Oriola componen el cuarteto que disputó las ventanas FIBA y que le dio la clasificación a España para el Mundial.

Los 12 jugadores disputarán el partido ante la República Dominicana en Madrid y viajarán al Torneo de Ningbó, últimos partidos de preparación para la cita mundialista.

La lista con la que España:

- Bases: Quino Colom (Bahcesehir/TUR), Sergio Llull (Real Madrid), Ricky Rubio (Phoenix Suns/USA)

- Aleros/escoltas: Javier Beirán, Xavi Rabaseda (Herbalife Gran Canaria), Víctor Claver, Pau Ribas (Barcelona), Rudy Fernández (Real Madrid).

- Ala-pívot/pívots: Juancho Hernangómez (Denver Nuggets/USA), Marc Gasol (Toronto Raptors/USA), Willy Hernangómez (Charlotte Hornets/USA) y Pierre Oriola (Barcelona).