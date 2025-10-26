Leveque no es suficiente para el Cáceres

Clemente Ramos Cáceres Domingo, 26 de octubre 2025, 22:44 Comenta Compartir

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad sufrió su tercera derrota consecutiva en la liga, cuarta en total si se añade la eliminación entre semana en la Copa España ante el Logrobasket, al caer ante el Insolac Caja 87. Fue el resultado lógico de un muy deficiente partido del cuadro verdinegro, especialmente en una primera parte que acabó 21 puntos por detrás y saldado con un elocuente 19 de 60 en tiros de campo.

No tuvo ya una buena entrada en el duelo el equipo cacereño. Más bien todo lo contrario. El conjunto sevillano, jugando sin complejos y merced sobre todo a un par de triples, comenzó mandando por 2-10. Le costaba mucho anotar al elenco de Jacinto Carbajal, apenas lo hacía desde la línea de personales. Llamativo era el desacierto desde la línea de 6,75 metros, en la dinámica del comienzo de temporada.

Aunque Leveque hizo su trabajo en la pintura, los centímetros de Latorre le permitieron darle réplica, sobre todo en el apartado del rebote. Strikker, componente esta vez de la segunda unidad del cuadro verdinegro, erró una bandeja que hubiera dejado la desventaja en un punto. De ahí se pasó, justo tras los únicos puntos en el duelo de Cecilia, a un preocupante 8-16 (min. 8). Poco después, tras un error en los tiros libres de Leveque y un mate de Dibba, Carbajal detuvo el partido con su equipo nueve puntos por detrás a 1:40 del final del primer cuarto.

CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Lafuente (5), Santos (3), Palazuelos (6), Luis García (4) y Leveque (20) –quinteto inicial–, Strikker, Mazaira (3), Nico Marina, Mendes (6), Foreman (5) y Juan López. 52 - 68 INSOLAC CAJA 87 Clarke (5), Dedovic (14), Okafor (4), Jankovic (21) y Latorre (3) –quinteto inicial–, Bilalovic (5), Dibba (5), Cecilia (3), Rafa Santos (6), Cebolla (2) y Romero. PARCIALES 9-23, 12-19 (21-42), 16-13 (37-55) y 15-13 (52-68).

ÁRBITROS Langa de Martín (Colegio Madrileño) y Pérez Hernández (Colegio Castellano y leonés). Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Latorre (min. 40).

INCIDENCIAS Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres, unos 1.000 espectadores.

Lo que transmitió el preparador del cuadro cacereño en la pausa no caló en sus hombres. El Caja 87 estaba mejor en defensa, muy presionante o cerrada, según el caso. El Patrimonio no anotó en todo ese lapso que quedaba y el cuarto acabó con un desalentador 9-23.

Si malo era el panorama hasta ese momento, el arranque del segundo de los cuatro periodos fue desolador. El equipo sevillano logró un parcial de 0-13 que le dio una renta de 27 puntos. Casi cinco minutos tardó en anotar una canasta el equipo cacereño, totalmente negado. Pérdidas, infracciones en ataque, malos tiros, nulo acierto desde cualquier posición. Todo lo que podía salir mal, salió mal.

La bronca de la hinchada al equipo empezó a ser sonora. Los tiempos de Jacinto Carbajal no solventaron nada, ni en ataque, muy dependiente de un Leveque bastante controlado, ni con una defensa muy permisiva. Tan bajo estaba el nivel colectivo que alguna leve mejoría, por pura lógica, debía haber. Con algunos aciertos, de Palazuelos, Santos y Mendes, la renta de la escuadra sevillana se quedó al descanso en 21 puntos. El equipo de Adrià Alonso, de vuelta al Multiusos tras dirigir al Cáceres la temporada pasada, doblaba a los anfitriones en el marcador (21-42).

El paso por los vestuarios conllevó un propósito de enmienda del equipo verdinegro. Al menos en defensa, donde apretó los dientes y tuvo casi cuatro minutos sin anotar a su rival. Sin embargo, el 7-0 de salida quedó desactivado por los mismos puntos consecutivos del líder del Caja 87, Jankovic (28-49, min. 26). Los triples seguían sin entrar, incluso en posiciones liberadas, y el conjunto sevillano se permitió el lujo hasta de rubricar un alley-oop entre Clarke y Dibba. El plantel de Jacinto Carbajal, con más corazón que cabeza, estaba a 18 puntos a falta de los diez minutos definitivos (37-55).

Era poco menos que un milagro lo que necesitaba el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el reinicio del juego ni insinuó que pudiera producirse. Los dos equipos alternaron buenas acciones de ataque con errores cerca de lo incomprensible. Jankovic y Leveque rivalizaron en su hoja de servicios personal y la renta no se mitigó (45-64, min. 35).

Un dos más uno del bosnio Dedovic dejó claro que iba a estar complicado para el Cáceres hasta maquillar algo el duro marcador que venía sufriendo prácticamente desde el primer cuarto. El 5 de 28 en triples de la escuadra verdinegra lo dijo prácticamente todo, en cuanto a la falta de acierto y también de otras carencias ofensivas. Como otro dato: que la cifra de los 50 puntos la alcanzase el equipo a 1:48 del final con una bandeja de Lafuente, que no pudo convertir el tiro libre adicional.

El joven Juan López tuvo la ocasión de entrar ya con el partido sentenciado, en el que dos tiros libres errados por Foreman y la decisión de no atacar del Caja 87 pusieron el triste cierre a un duelo para olvidar. Eso y los silbidos del público, descontento con lo que le ofreció su equipo en la tarde dominical.