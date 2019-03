BALONCESTO Las lesiones obligan a Antelo a retirarse Jueves, 28 marzo 2019, 08:37

Con 31 años no es mayor para seguir jugando al baloncesto como profesional, pero las lesiones han obligado al gallego José Ángel Antelo a una prematura retirada. Este miércoles, y entre lágrimas en su club del Murcia, comunicó su decisión de dejarlo porque, simplemente, no puede más con sus dos roturas del tendón de Aquiles. «Lo he intentado, pero no ha podido ser. La lesión ha sido muy grave», significó uno de los históricos del Cáceres Patrimonio, un baloncestista de cantera del Madrid que dejó huella en la afición cacereña por su acierto en el tiro.