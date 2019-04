LEB PLATA O hay victoria o al Plasencia le toca ir haciendo las maletas Raúl Pérez da instrucciones a sus jugadores. :: PALMA Una derrota ante el Hestia Menorca le dejaría descendido, matemáticamente o virtualmente, a falta de dos jornadas JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 27 abril 2019, 12:09

PLASENCIA. Se acabó con especular con la calculadora en mano. O el Plasencia gana al Hestia Menorca o estará descendido. Matemáticamente o virtualmente, pero descendido. Al equipo placentino no le cabe otra que ganar los tres partidos que le quedan en esta fase por la permanencia y esperar a ver qué sucede en otras canchas. Pero si no gana este sábado al Hestia Menorca (La Bombonera, 18:30 horas), puede ir haciendo las maletas para ir regresando a la Liga EBA. E incluso aunque gane sus tres partidos, el Plasencia debe esperar un accidente deportivo que en circunstancias normales no se produciría. Primero, que el Gijón pierda al menos uno de los dos partidos que le restan. Y segundo, que el Rioja o el Baskonia pierdan al menos dos de sus tres partidos.

La plantilla del Extremadura Plasencia lo ve factible y así lo expuso su entrenador Raúl Pérez en la rueda de prensa previa al partido. «Si de los anteriores partidos hablábamos de final, este encuentro es a vida o muerte. Si perdemos estaremos descendidos al 99%. Pero la dinámica es buena y la semana de trabajo ha sido también buena. Por nosotros no va a quedar intentarlo hasta el final. Dependemos de otros equipos, pero seguimos teniendo opciones», decía el entrenador.

Todos los jugadores se vestirán de corto. Solo Deng Mayot y Stefan Radosavljevic han atravesado pequeñas molestias durante la semana. Seguirán aportando en defensa, otra cosa es que entren delante. «Son cosas del deporte. El otro día de los 32 triples, 24 fueron solos. No quisieron entrar. Pero firmaría ese mismo escenario frente al Menorca», explicaba Raúl Pérez.

El Menorca, como otros rivales de los enemigos directos del Plasencia, no se juega nada en este envite ya que está salvado, pero el técnico balear Oriol Pagès viaja con la intención de competir y «con la ambición de conseguir una nueva victoria para dar una alegría a nuestra afición, por respeto a la competición y a todos los rivales y para nosotros, para intentar acabar lo más alto posible. Pero nos enfrentamos a un equipo que apura sus últimas opciones de permanencia, lo que los hace más peligrosos».