LEB PLATA Plasencia, a remontar el vuelo ante el líder Marcellus Roberts 'mata'. :: palma Recibe al Basket Navarra con el propósito de hacer olvidar aquellos 114 fatídicos segundos de Salamanca JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 27 octubre 2018, 09:41

plasencia. Quien gana sus males espanta. El refrán no es exactamente así, pero es el mantra que debe repetir el Extremadura Plasencia para tratar de salir del pequeño bache en el que se halla inmerso tras las últimas tres derrotas sobre la bocina. Quizás sería necesario algo más que un triunfo para dar carpetazo a los fatídicos 114 segundos de Salamanca, donde el Plasencia dejó escapar un partido que tenía en el bolsillo tras encajar un parcial de 17-0. Sin embargo, los aficionados están dispuestos a perdonar esa afrenta si el equipo es capaz de volver a ganar y hacerlo frente al líder de la LEB Plata, el Basket Navarra (La Bombonera, 20:00 horas).

La derrota de Würzburg y el estado de ánimo de los jugadores ocupó buena parte de la rueda de prensa previa al partido frente al Navarra. Rafa Sanz dijo no estar preocupado y espera que la pista recompense el buen trabajo de la plantilla. «Las derrotas no han supuesto una mella en la dinámica de entrenamientos ni en la moral del equipo. El equipo no es cualquier cosa. Somos capaces de llevar la iniciativa e imponer nuestro ritmo y estilo. No hemos sabido cerrar los partidos, pero la línea de juego ha sido notable. Hay que aprender de los errores, pero sin obviar que no estamos tan lejos de lo que tenemos que hacer», señalaba el técnico cordobés.

Ni siquiera la viralidad del asunto, con los dos minutos de hazaña salmantina a costa del Plasencia paseándose por todas las secciones de deportes, ha castigado el espíritu del vestuario. «Para mí lo importante es que seamos capaces de rebotear mejor, hacer mejores balances defensivos, que no nos hagan canastas al primer o segundo bote, que defendamos bien el bloqueo directo. Eso hay que hacerlo bien todos los días y tener la ambición y carácter para hacerlo. Lo importante es eso, es lo que podemos controlar nosotros», dice Rafa Sanz.

Eso sí, reconoce que hay ciertas carencias que han impedido hasta ahora matar los partidos: «Conozco las capacidades del equipo y sé que estas situaciones finales podían pasar. No nos sorprende, sinceramente. Es algo con lo que contábamos. El punto definitivo no es fácil darlo y a nosotros nos está costando».

Ahora el Plasencia recibe al Navarra con el propósito firme de levantar el vuelo. Enfrente, el líder de la LEB Plata con un balance de 3-1 y con jugadores contrastados. «Los bases Marín y Marzo se conectan bien, son capaces de atraer a la defensa para pasar el balón. También tienen a Sonseca, que es un jugador experto que dentro de la zona puede hacer daño. Y luego hay otros jugadores que saben aprovechar cuando el foco está puesto en Marín, Marzo o Sonseca».

Para este partido, no hay rol de favorito, al menos para Rafa Sanz: «Tengo confianza, porque no he visto a nadie que haya sido superior. Si jugamos al cien por cien, podemos ganar a cualquiera».