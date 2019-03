LEB PLATA El Plasencia se juega la desconexión en Hospitalet El banquillo placentino, en el último partido. :: PALMA Una nueva derrota de los placentinos podría dejarles a dos partidos de la permanencia con seis por disputarse JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 30 marzo 2019, 12:12

PLASENCIA. No es por ser alarmistas, pero el Plasencia está en serio peligro de desconexión. Las últimas tres derrotas han dejado casi sin margen de maniobra al equipo placentino, que esta noche juega en la cancha del Hospitalet (20:00 horas) con la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva y regresar a la casilla de salida. En caso contrario, corre el riesgo de quedar a dos partidos de la zona de permanencia con seis jornadas por disputarse.

Sin Marcellus Roberts -que sigue sin estar, pero al que no se deja de esperar-, el Plasencia partió este viernes a Hospitalet con la intención de sumar ante un conjunto de calidad contrastada y que incluso es mejor que el de la primera parte de la liga. No es el mismo porque ahora está Garret Convington. El americano, una de las piezas más cotizadas el pasado verano tras su gran temporada en Albacete, ha llegado en el mercado de invierno con el aval que dan casi 18 puntos por partido. A su lado tiene a uno de los mejores bases de la categoría como Joan Creus, el georgiano Gelazonia, San Epifanio, García Casado o el senegalés Mouhamadou Diop. «Debemos hacer un trabajo defensivo sólido, que no generen ventajas y ser capaces de controlar el rebote», decía Rafa Sanz antes de viajar a tierras catalanas.

El técnico cordobés reconoce de la trascendencia del choque, pero prefiere poner el foco en aspectos que pueda manejar. «Ya cosechamos en su día tres derrotas seguidas y nos levantamos bien. En los momentos de dificultad es donde se ve a la gente. Debemos tener fortaleza mental, jugar sin egoísmo y centrarse en lo baloncestístico».

Con este partido se cierra la primera vuelta de la fase de permanencia. En el inicio de la segunda, el Plasencia volverá a viajar a Cataluña para jugar ante el Vic.