LEB PLATA El Plasencia inicia la era Raúl Perez con una finalísima a vida o muerte Raúl Pérez. :: PALMA JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 13 abril 2019, 08:43

PLASENCIA. La vida sigue y con ella la lucha por la permanencia del Extremadura Plasencia. Ahora, con nuevo jefe en el banquillo, Raúl Pérez 'Rula', que se va a estrenar ante La Roda (La Bombonera, 18:30 horas) como entrenador de un equipo masculino de ámbito nacional. Ya fue ayudante de Jesús Porras durante varias temporadas en la Liga EBA y, las tres pasadas campañas, primer técnico del CP Miralvalle que milita en la Primera División Nacional Femenina.

Raúl Pérez emprende la más desafiante aventura que un entrenador joven, de solo 30 años, pudiera imaginar. Tiene la misión de tratar de salvar a un equipo que llega en una situación más que comprometida, sumido en una racha de cinco derrotas consecutivas y con la obligación de sumar al menos cuatro victorias en las cinco jornadas que restan para seguir en la LEB Plata.

«Es una situación muy difícil, sí, pero no imposible. Y por ilusión, lucha y trabajo no va a ser (.) Muchas gracias a la directiva por confiar en mí y a toda la gente que me escribió durante el día de ayer y el de hoy. Estoy muy agradecido y me dais muchas fuerzas para trabajar todavía más duro», ha escrito Raúl Pérez en Facebook.

Sustituye a Rafa Sanz, que este viernes firmó el finiquito y ya está en tierras cordobesas. No hubo despedida formal y sí llamadas o encuentros personales con su núcleo de confianza en el vestuario.

Para estrenarse, el Plasencia de Rula (a una victoria de la permanencia más el average perdido) tendrá enfrente a un rival aún más tocado. La Roda suma una victoria menos que los placentinos y encima ha perdido a su jugador más resolutivo, Gregorio Adón. El alero dominicano cayó lesionado la pasada semana. El que pierda, saldrá tocado de muerte.