LEB PLATA El Plasencia se enjuaga las lágrimas con una gran defensa Hernández-Sonseca tapa la entrada de Medina. :: PALMA Puso fin a una racha de tres derrotas seguidas sobre la bocina y se sitúa a solo un partido del liderato JUAN CARLOS RAMOS Domingo, 28 octubre 2018, 10:06

PLASENCIA. Que no estamos tan mal, como diría Laporta. El Extremadura Plasencia ha pasado de tener que padecer una semana viral a costa del ya famoso 17-0 en contra de Salamanca y cosechar tres derrotas sobre la bocina, a sumar una victoria brillante ante el Basket Navarra (79-64) y situarse a solo un partido del liderato. El Zamora encabeza la LEB Plata con 3-2 y el Plasencia ya presenta un aceptable 2-3.

79 PLASENCIA 64 NAVARRA Extremadura Plasencia Duane Morgan (22), José Antonio Medina (17), Germán Martínez (3), Vladimir Tomasevic (2), Deng Mayot (2) -cinco inicial-, Diego Gallardo (8), Javier Cardito (5), Mario Álvarez (10), Arturo Fernández (5), Marcellus Roberts (4) y Pablo Villarejo (1). Basket Navarra José Alberto Jiménez (13), Iñaki Narros (6), Hernández-Sonseca (21), Carles Marzo (4), Dusan Sisic (3) -cinco inicial-, Yago Estévez (16), Sergio Fuentes, Javier Marín (1), Pablo Yarnoz y Rodrigo Gómez. Parciales 16-15, 35-32, 53-50 y 79-64. Árbitros Gómez Luque y González Zumajo. Incidencias Pabellón Ciudad de Plasencia, 450 espectadores.

Una victoria que ha sido posible gracias a uno registros defensivos que aún no se habían visto en la piel de este nuevo Extremadura Plasencia, más acostumbrado a desplegar un baloncesto desinhibido y de intercambio de golpes. Rafa Sanz insistió en rueda de prensa que no se ha perdido esa alegría, simplemente es que este sábado se defendió bien.

Y tan bien. Por parte navarra, en la primera parte, apenas podían anotar un par de jugadores: Edu Hernández-Sonseca y Yago Estévez. Los demás, y no muchos, no aparecieron hasta la segunda mitad.

El ex del Real Madrid y de la selección española hizo lo que quiso dentro de la pintura hasta que mantuvo la frescura. Deng Mayot no fue capaz de frenarlo y Rafa Sanz se dio rápidamente cuenta que lo que necesitaba Hernández-Sonseca enfrente eran kilos y no centímetros. En este sentido, espectacular el trabajo de Mario Álvarez (1,98) ante un tipo de 2,12 y 110 kilos.

La primera parte se movió con pequeñas rentas a favor de los placentinos, que entregaron la responsabilidad de anotar a un Duane Morgan que va a pujar el MVP de la jornada. En sus 24 minutos en cancha hizo de todo. Con 35-32 se llegó al descanso. Dos triples consecutivos de salida dispararon la máxima a diez (43-33). Y aunque el Navarra trató de engancharse con balones interiores que sacaban canasta bajo tablero o tiros libres, las sensaciones eran buenas: 53-50 en el tercer cuarto.

Pero por mucho que hubiera buen 'feeling' el fantasma de Salamanca era poderoso y cuando el Navarra se puso a tres después de dos triples seguidos a falta de 03:35, al respetable le empezó a salir una risa nerviosa. Por suerte, apareció el triplazo descomunal de Medina, al que hay que querer con sus luces y sus sombras. Una bomba que casi tocó en el techo y selló la victoria del Plasencia, que incluso se permitió el lujo de especular con futuros 'averages'.