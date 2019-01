LEB PLATA El Plasencia busca dar el salto definitivo en Cantabria Duane Morgan se ha recuperado de su esguince de tobillo. :: PALMA El equipo afronta los últimos cinco partidos con el objetivo de sumar tres victorias que le metan en playoffs JUAN CARLOS RAMOS Sábado, 19 enero 2019, 10:27

PLASENCIA. El Extremadura Plasencia afronta el reto más complicado de toda la temporada. Viajando en el día, tratará de superar en Santander al que probablemente sea, por nombres, el mejor equipo de la liga: el Igualatorio Cantabria Estela (Palacio de los Deportes, 18:00 horas).

Pero el equipo placentino no renuncia a nada. El premio es mucho -podría meterse en puestos de playoffs- y la derrota no le descarta para seguir soñando. «Puede ser que ganando tres de los cinco partidos que nos restan nos metamos entre los seis primeros. Yo creo que no sería una cuenta equivocada, porque hay mucha igualdad en esa zona», decía Rafa Sanz antes de viajar a Santander.

Enfrente tendrá a un Igualatorio Cantabria Estela que es cuarto con un balance de 10-7, a solo una victoria del liderato. Un conjunto que impone respeto al analizar jugador por jugador. David Mangas dirige un bloque que cuenta con los ex LEB Oro Juan Pablo Sutina, Pablo Sánchez y Andre Norris o el MVP de LEB Plata del año pasado Placide Nakjidim, además de otros jugadores de primer nivel como Lamonte Thomas o Lance Kearse.

Por si fuera poco, Matt Atewe llegaba hace unas semanas desde el Real Canoe de la LEB Oro para reforzar la pintura. «Es un equipo muy atlético y con mucha capacidad para jugar por encima del aro. Su quinteto es lo mejor de la liga, con jugadores determinantes de superior categoría. Tendremos que jugar con inteligencia y con buena técnica para acercarnos a su despliegue físico», avisa Sanz.

Duane Morgan será de la partida una vez que ha mejorado del esguince de tobillo que sufrió en el último partido de liga. Este jueves ya pudo entrenar con cierta normalidad y se espera su concurso.