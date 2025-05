Juventud y veteranía se dan la mano en el Cáceres

Juan Carlos Ramos Cáceres Miércoles, 27 de septiembre 2023, 19:59 Comenta Compartir

Tras el buen sabor de boca que dejó la victoria ante el Real Valladolid, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha vuelto a reanudar la ronda de comparecencias de los jugadores de la primera plantilla, siempre con la sede de uno de los patrocinadores del club como telón de fondo. En esta ocasión, le tocó el turno al renovado Dani Rodríguez y al recién llegado Juanjo Santana, que se dejaron ver por las mesas del restaurante Popeyes.

Otra vez, el presidente de la entidad verdinegra, José Manuel Sánchez, volvió a ejercer de maestro de ceremonias para dar la bienvenida oficial a ambos jugadores: «Dani es superconocido por todos y ya es casi una institución en el baloncesto LEB. Y Juanjo va a demostrar lo que vale. Tiene mucho dentro y confiamos mucho en él».

Por segunda temporada consecutiva, el base Dani Rodríguez (1,82 y 39 años) será uno de los responsables de dar criterio al juego cacereño. «Estoy motivado por empezar una nueva temporada. El equipo parece ilusionante, ya que son chicos, la mayoría jóvenes, con muchas ganas de hacerlo bien. Tenemos esa intención, la de hacer disfrutar a la gente y de que seamos un equipo con una identidad propia», señalaba el jugador catalán, que llegó la pasada temporada procedente del Zunder Palencia.

Tras formarse en las categorías inferiores del Joventut de Badalona, en la 2003/04 debutó en LEB con el CB Tarragona y llegó a debutar en ACB como integrante del Lleida. La pasada temporada en Cáceres disputó la totalidad de los partidos (34), donde promedió 8 puntos y 2,8 asistencias.

«Tengo mucha confianza puesta en mí e intentaré transmitirla a todo el equipo para hacer un gran año y poder disfrutar del baloncesto», insistía Dani Rodríguez.

Por su parte, Juanjo Santana (2,05 y 22 años) jugó la pasada temporada en el Albacete Basket, con el que debutó en la LEB Oro tras lograr el ascenso a esta categoría en la 2021/22.

El jugador de Talavera de la Reina es un 4 que también puede actuar de tercer pívot en caso de necesidad, tal como ha demostrado en Albacete. De hecho, él mismo ha reconocido que va a ser la primera temporada en la cual juegue en el rol de ala-pívot: «Toda mi vida he jugado de 5, pero por mi tamaño ya no soy una de esas torres que vemos ahora en el baloncesto actual. He ido, poco a poco, abriéndome y esta temporada es la primera en la que tendré el rol de 4».

Santana representó a España en la Nations League de Bratislava (Eslovaquia) en la pasada primavera, formando parte de la selección U23 3x3.

En su presentación, animó a la afición a llenar el Multiusos: «Somos un equipo joven, con ilusión, en el que el trabajo y el esfuerzo no van a ser negociables. Creo que vamos a dar mucho que hablar».