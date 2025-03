José Luis Sáez acepta un año de cárcel y multa de 3.375 euros

m. a. r. Badajoz Lunes, 10 de enero 2022, 20:54 Comenta Compartir

El pacense José Luis Sáez, expresidente de la Federación Española de Baloncesto desde 2004 a 2016, ha aceptado una condena de un año de cárcel y multa de 3.375 euros vía acuerdo en el juicio por un delito de apropiación indebida supuestamente cometido durante sus años de gestión al frente del baloncesto nacional. Su exsecretario general, Luis Giménez, ha acordado seis meses por el mismo cargo, según ratificó e informó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y han recogido los medios nacionales. Una auditoría había elevado a 737.748 euros la cifra de gastos privados que los acusados habían cargado sobre el ente federativo.

Tras la denuncia, curiosamente proveniente de la Federación Española de Tenis, Sáez se vio obligado a dimitir. «Hoy he tomado la decisión más importante de mi vida. He luchado hasta donde mis fuerzas han podido. Mi familia, mi salud y mis amigos recomendaban una salida a un bucle que me consumía», expresaba Sáez en twitter.

