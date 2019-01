LIGA FEMENINA Jesús Sánchez también se marcha Jesús Sánchez, con gesto preocupado, en el último partido frente al Perfumerías Avenida. :: A. MÉNDEZ Técnico y Al-Qázeres deciden, de mutuo acuerdo, la rescisión de su contrato ante la necesidad de darle un nuevo giro al equipo MARÍA CORRAL Sábado, 19 enero 2019, 10:27

Sorpresa en el Nissan Al-Qázeres, más si cabe respecto a la salida de Ñete Bohigas del Cáceres el pasado domingo. Justo cuando el equipo se encontraba en pleno trayecto hacia al País Vasco para afrontar una nueva jornada liguera, el cuadro extremeño hacía pública el cese del actual cuerpo técnico. La decisión de que Jesús Sánchez y su segundo, Tomás Bravo, no continúen en el cargo ha sido de mutuo acuerdo entre ambos entrenadores y el club, según aseguró el comunicado lanzado por la propia entidad.

A las cuatro en punto de la tarde, el Nissan Al-Qázeres emitía una nota de prensa en la que se anunciaba la marcha del cuerpo técnico que había dirigido el equipo hasta ahora. Noticia que descoloca por completo al llegar en un momento en el que el conjunto extremeño se encontraba en puestos de playoffs y clasificado para la Copa de la Reina que se disputará a partir del próximo 28 de febrero.

Frente a esto, el motivo de la repentina salida de Jesús Sánchez resulta cuanto menos inquietante. Adolfo Sánchez, presidente del club, quiso disipar las dudas en declaraciones expresas a este diario: «No ha sido una decisión unilateral, sino consensuada entre las dos partes. Hemos considerado que quizás no era el momento para que Jesús estuviera al frente del equipo y él, que es una persona inteligente y honesta, también nos lo ha hecho ver. Creemos que es lo mejor».

Sobre si había algún tipo de rencilla suelta con la junta directiva, el presidente lo niega con rotundidad: «No era una situación límite ni había confrontación alguna. No es una decisión que se haya tomado en caliente. Ante la dinámica que había ahora mismo, era necesario darle un giro, que hubiera cambios para recuperar esa ilusión y ganas de aspirar a objetivos mayores de los que se estaban viendo. Al final no deja de ser primera división, de ser baloncesto profesional y el día a día es muy exigente».

Sobre si a Jesús Sánchez se le ha quedado grande dirigir a un equipo de Liga Dia, Adolfo Sánchez lo desmiente: «No sería acertado decir algo así. Se le podría haber quedado grande si no nos hubiéramos clasificado para la Copa de la Reina, si no estuviésemos en playoffs. Los resultados avalan su trabajo hasta hoy y ha tenido el apoyo y la confianza del club desde el primer día. Sin embargo, la dinámica actual invitaba a ambas partes a reflexionar para mejorar y finalmente se ha decidido cortar la relación, dar un espacio para que la situación no se enquistase o acabase en drama». Según manifiesta, las expectativas se han cumplido y firma estar en un momento parecido todos los años.

Asimismo, también afirma la inexistencia de una mala relación entre el técnico y las jugadoras. «Cada uno es libre de decir lo que piensa y no hay malas intenciones ni declaraciones dañinas. Cada uno dice lo que cree en distintas etapas e intenta justificar los resultados que se tienen o que faltan dependiendo de las circunstancias», admite en relación a unas declaraciones de Pao Ferrari al Periódico Extremadura en las que se intuye una crítica a su técnico.

La noticia, tal y como confiesa, se ha querido transmitir «con la mayor naturalidad» y no han jugado con esperar hasta el lunes cuando la decisión ya estaba tomada. Además, aprovecha para corroborar lo que anunciaba la nota: Jesús Sánchez seguirá vinculado al club en las categorías inferiores al considerarlo «un excelente profesional al que no se le puede poner un pero».

En cuanto a quién será su sustituto al frente del banquillo del Nissan Al-Qázeres, Adolfo Sánchez no da nombres porque «no está cerrado todavía». Según confiesa, el club está barajando todas las opciones posibles y el nuevo técnico se comunicará la próxima semana. «La idea siempre es contar con entrenadores de la casa, pero esta vez nos vamos a ver más limitados por el tiempo y porque la titulación que se necesita para dirigir a un equipo de Liga Dia es de exigencia mayor. Estamos más justos que en otras ocasiones por encontrarnos además a mitad de temporada», revela dejando entrever que quien cubra la vacante será ajeno a la entidad hasta el momento.

Hasta que se conozca dicho nombre, Jesús Sánchez seguirá al mando del Nissan Al-Qázeres y hoy dirigirá el que será su último encuentro en el banquillo del cuadro extremeño. Gernika será el contrincante al que se tendrá que medir esta tarde a partir de las 19.00 horas en el Polideportivo Maloste. Actual tercer clasificado y con un balance de doce victorias y tres derrotas, el conjunto vasco le pondrá las cosas muy difíciles en el partido de su adiós.