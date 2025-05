Jaume Lobo: de la necesidad, virtud

j. cepeda Cáceres Martes, 22 de febrero 2022, 19:21 Comenta Compartir

Jaume Lobo (Barcelona, 31 de julio 1997) es uno de esos jugadores que saben hacer de la necesidad virtud. Con sus 1,80 metros de estatura y un físico que en cuanto a kilos es más terrenal que el de la mayor parte de sus pares en la cancha, el escolta verdinegro se muestra «contento» con la evolución experimentada en su debut en LEB Oro. Todo ello al abrigo de un Cáceres en el que cada vez tiene más protagonismo en las labores de la rotación, con 8 puntos y dos rebotes por encuentro.

Archiconocido anotador en EBA, donde cerró la campaña 2019/20 con el mejor promedio (28,5 puntos por partido), Lobo llegó este pasado verano al Cáceres procedente del Clavijo, de LEB Plata. Pasados ya unos meses y después de haber adquirido un mayor protagonismo con el paso de las jornadas, ¿cómo evalúa su adaptación a esta nueva realidad? «Al principio siempre cuesta adaptarse a un nuevo equipo y a una nueva categoría porque las cosas son muy distintas no ya en EBA, donde jugaba hace dos años, sino también en LEB Plata. Estoy contento porque creo que estoy teniendo una evolución bastante positiva. Cada día intento mejorar y dar lo mejor de mí para ayudar al equipo».

Con una contrastada valía en cuanto a sus dotes técnicas para profanar el aro contrario, aunque con un físico que en ocasiones le genera problemas cuando existe contacto con el rival, el escolta barcelonés sostiene que no tuvo ningún tipo de miedo escénico cuando el Cáceres le ofreció la que hasta el momento ha sido su mejor oferta como profesional: «Siempre he tenido claro que el físico es un factor que afecta a mi juego, pero de alguna manera también he conseguido convertirlo en una ventaja trabajando mucho y con la ayuda de los entrenadores. Quizás no tengo un físico como el de otros jugadores para aguantar choques, pero intento utilizar mi velocidad y agilidad para aportar en otros aspectos, como anticiparme en las defensas y cortar líneas de pase», explica a HOY.

Lobo, a quien no le ha temblado el pulso cuando ha tenido que asumir responsabilidades, ha funcionado en no pocas ocasiones como revulsivo del equipo de Roberto Blanco, no solo en ataque, sino también en tareas defensivas. Y es que, según sostiene, el entrenador está sabiendo optimizar el rendimiento de toda la plantilla en el aspecto grupal: «Estamos haciendo muy buen trabajo. Al principio de temporada poca gente daba un duro por nosotros y el equipo está demostrando lo que es. Tanto Roberto Blanco como todo el cuerpo técnico nos han transmitido desde el principio lo que querían de cada uno de nosotros. Aunque hemos tenido ciertos altibajos, esto es algo que cada vez hemos ido captando mejor. De eso también se aprende. Tenemos claros los objetivos y estamos con muchas ganas».

Con la salvación ya encarrilada, aunque aún no asegurada, ¿ese objetivo es el de los playoffs? «Hay que ser ambiciosos. Todo el mundo quiere aspirar a lo más alto y nosotros lo estamos demostrando. Dando el 200 por 100 somos capaces de ganar a cualquier equipo. Hay que soñar con estar lo más arriba posible. Tenemos que dar lo mejor y luchar por esos playoffs».

Perfectamente adaptado tanto al club como a la ciudad, Jaume Lobo sí echa en falta algo más de apoyo social: «Es algo que vemos con un poco de preocupación. El equipo siempre da la cara, está jugando bien y lucha cada partido sin dar nada por perdido, pero todo es más fácil si tenemos a la gente detrás. Cuando el Multiusos tiene una buena entrada, como contra el Estudiantes, es una pasada. Sentir ese calor del público es una experiencia brutal. Tenemos que animar un poco más a los aficionados porque ellos disfrutan de nosotros, pero nosotros también de ellos».