Jacinto Carbajal, subcampeón del mundo sub 17 como asistente de la selección femenina

Jacinto Carbajal, segundo por la derecha, junto a la seleccionadora Cristina Cantero y el resto del cuerpo técnico de la selección española femenina sub 17.

Nuevo éxito para el técnico cacereño Jacinto Carbajal. El expreparador del Al-Qázeres forma parte como asistente de la selección española femenina sub 17 que se acaba de proclamar subcampeona del mundo en Hungría. Jacinto Carbajal es el asistente del combinado dirigido por Cristina Cantero, que se quedó a un paso del título tras perder en la final ante Estados Unidos (62-84).

Jacinto Carbajal ya fue partícipe del subcampeonato de Europa sub 18 conquistado en 2018 y el año pasado de ganar el torneo FIBA Challenger Sub 16 que le daba el billete para esta Copa del Mundo Sub 17.

Ampliar Jacinto Carbajal, primero por la izquierda, junto a todo el equipo español que se ha proclamado subcampeón del mundo sub 17 en Hungría. FEB

