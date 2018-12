Baloncesto Investigan a un jugador de baloncesto del TAU Castelló por agresión sexual a una joven Isao Kinoshita ha quedado en libertad provisional, pero le obliga a comparecer los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial R.C. Madrid Martes, 11 diciembre 2018, 15:22

el baloncesto español se ha visto salpicado por un presunto caso de agresión sexual. Isao Kinoshita, jugador japonés del TAU Castelló Amics del Bàsquet de la LEB Oro, fue detenido el pasado fin de semana tras ser denunciado por una joven de 21 años por una presunta agresión sexual.

Isao Kinoshita, de 24 años, prestó declaración ante el juez fue puesto en libertad con cargos y le impuso la obligación de acudir a firmar a sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

«El Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón ha abierto una causa por un delito de agresión sexual contra el detenido», señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. «Tras tomarle declaración, el pasado domingo, el juzgado, en funciones de guardia, acordó su libertad provisional sin fianza, pero le impuso la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en sede judicial. El juzgado ha remitido las diligencias al Decanato de los Juzgados de Castellón para su reparto», añade.

El TAU Castelló Amics del Bàsquet, club que milita en la LEB Oro, ha emitido un comunciado en el que desvela que «no ha adoptado medida disciplinaria alguna contra el jugador» y que son «totalmente respetuosos con la presunción de inocencia». A pesar de ello, el club recuerda que «está en contra de cualquier conducta no respetuosa frente a la mujer».

Comunicado del club

Tras la noticia surgida en prensa en relación con la detención del jugador del primer equipo Isao Kinoshita por un presunto delito de agresión sexual, queremos poner de manifiesto que el pasado domingo día 9 de diciembre fue puesto en libertad por el juzgado de instrucción nº 3 de Castellón en funciones de guardia, tras prestar declaración ante la jueza, todo ello como consecuencia de la denuncia que se presentó en Barcelona el pasado día 4 de diciembre.

El club, ante esta situación, no ha adoptado medida disciplinaria alguna contra el jugador, siendo por tanto totalmente respetuosos con la presunción de inocencia , y quedando a expensas de lo que resuelva el juzgado que se encarga del caso para adoptar algún tipo de medida si fuera necesaria. No obstante, el club está en contra de cualquier conducta no respetuosa frente a la mujer.