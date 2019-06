LEB ORO El inmóvil Cáceres pide paciencia Corrales, defendido por Joan Faner, del Castellón. :: J. REY El gerente, Sergio Pérez, asegura que el club trabaja en segundo plano mientras espera la respuesta institucional J. CEPEDA CÁCERES. Miércoles, 26 junio 2019, 08:42

De estar en la cresta de la ola el pasado mes de mayo, al inmovilismo más absoluto. Al menos de puertas para afuera. Desde que el Cáceres lograse recuperar a buena parte de su masa social en la recta final de la pasada temporada, con la consecución de la permanencia en la última jornada en Madrid ante el Canoe como punto álgido, el club verdinegro no ha vuelto a dar paso alguno para aprovechar el entusiasmo colectivo generado alrededor de la entidad durante aquellas semanas previas.

A pesar de que otros equipos de LEB Oro avanzan a buen ritmo en cuanto a la confección de sus plantillas y composición de sus cuerpos técnicos, el Cáceres va aún a la zaga, exhibiendo un escenario hasta el momento desértico. Por ahora no se ha confirmado oficialmente que Roberto Blanco vaya a ser el hombre que dirija el nuevo proyecto desde el banquillo, al igual que tampoco se han anunciado renovaciones ni fichajes. Una de las pocas certezas es la ya conocida baja de Dan Trist, quien ha regresado a su Australia natal tras ser el catalizador de la permanencia cacereña desde su llegada al Multiusos el pasado mes de febrero.

Según el gerente de la entidad, Sergio Pérez, el hecho de que estos compases hayan coincidido con las Elecciones, tanto nacionales como locales y autonómicas, obligan a la entidad a esperar para saber con qué presupuesto podrá contar, habida cuenta de que buena parte del fondo de maniobra del Cáceres procede de las administraciones públicas. «Nosotros no podemos ir al mismo ritmo que otros equipos. Estamos haciendo un trabajo sumergido y recopilando información en todo momento, por lo que pedimos un poco de paciencia a los aficionados», explica Pérez.

Sin dar ningún tipo de paso en falso, el directivo del Cáceres no se atreve a confirmar que hoy por hoy esté cien por cien confirmada la presencia del equipo en LEB Oro, aunque no cree que existan problemas para que el Cáceres pueda conservar también en los despachos la plaza que se ganó en la pista: «Todavía no podemos dar por seguro que vayamos a salir en Oro, pero tampoco queremos mandar un mensaje alarmista», explica. El gerente, que cumple su segunda temporada en los órganos de dirección del club tras colgar su camiseta al término de la campaña 2017/18, también se mueve en la sombra no solo para conservar los apoyos procedentes de la iniciativa privada, sino también para incrementarlos. Por su parte, la junta directiva trabaja contrarreloj para organizar reuniones con los diferentes equipos de gobierno recién nombrados en las últimas fechas.

El plazo oficial para realizar la inscripción en LEB Oro expirará el próximo día 5 de julio, por lo que la entidad presidida de por José Manuel Sánchez deberá tener para entonces toda la documentación en regla. Se espera que sea a partir de esta fecha cuando la maquinaria del Cáceres comience a dar señales de vida, campaña de abonos incluida. Y es que nadie quiere pensar en repetir la experiencia ya vivida hace seis años, cuando el Cáceres renunció a su plaza en LEB Oro por la imposibilidad de contar con las garantías suficientes como para hacer frente al proyecto.

Como novedad esta temporada la FEB bonificará la presencia de jugadores nacionales, con un 20 por ciento de reducción de las cuotas para aquellos clubes que cuenten con un mínimo de seis jugadores españoles. A este descuento se le añadirá otro 5 por ciento adicional si dos de ellos son, además, dueños de fichas sub-22.