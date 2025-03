Una idílica embajada del baloncesto

The Embassy

marco a. rodríguez Badajoz Jueves, 28 de julio 2022, 21:14 | Actualizado 22:45h. Comenta Compartir

Si te dicen que es la instalación donde entrenan los Lakers, con el océano Pacífico de fondo, te lo crees. Pero no hablamos de Los Ángeles sino de Málaga, concretamente Fuengirola, con el Mediterráneo en el horizonte, donde hace un año José Manuel Calderón y su excompañero de selección española Berni Rodríguez comenzaron un proyecto único en España. Un centro de entrenamiento que discurre desde el baloncesto amateur hasta el más profesionalizado al que denominaron 'The Embassy' (La Embajada) y que ya está dando sus frutos, con visitas de All Stars de la NBA como Jaylen Brown, junto a otros jugadores traídos por el sindicato NBPA.

Ubicado en la lujosa urbanización Higuerón de la Costa del Sol, este coqueto pabellón de aspecto futurista cuenta con la más sofisticada tecnología, gimnasio totalmente equipado, bañeras de contraste frío-calor, pantalla y marcadores al modo NBA, además de dos pistas de entrenamiento homologadas, con canastas Spalding –las que usa la mejor liga del mundo–, un parqué top y todo tipo de material a la altura de cualquier franquicia norteamericana, además de una magnífica cristalera desde donde se divisa el mar. Por si todo esto fuera poco, se beneficia de un hotel de cinco estrellas al que se llega en cinco minutos andando y con el que ya tiene un convenio para albergar a las familias además de tener a pocos kilómetros el aeropuerto internacional de Málaga.

Ampliar Vista exterior del pabellón, con el Mediterráneo al fondo. The Embassy

«El complejo es increíble. Es único. No hay nada parecido en España. Y además lo bueno es que no depende de ningún club ni de ninguna liga», sostiene el extremeño José Manuel Calderón, uno de los dos socios creadores del proyecto junto a su buen amigo Berni Rodríguez, aquel 'perro de presa' defensivo del Unicaja con el que compartió vestuario en la selección española campeona del Mundo en Japón. «Llevábamos tiempo Berni y yo intentándolo. El año pasado por fin se confirmó y se han dado las circunstancias de conseguir un sitio muy chulo donde te daban las cosas necesarias para arrancar. La verdad es que hay mucho interés. Se podría decir que tenemos todo el verano completo. Ahora está China tres semanas, vienen seis jugadores de Memphis en agosto, están allí cinco días los del sindicato de la NBA y creo que Lituania pasará unos días antes de jugar contra España», continúa el exbase respecto a las potentes visitas en este primer año de rodaje.

Ampliar Domantas Sabonis, entrenando en el centro de Higuerón. NBPA

Una de esas visitas se encuentra en Málaga estos días y Calderón tuvo mucho que ver en ello. El sindicato de baloncestistas de la NBA, donde trabajaba el de Villanueva de la Serena antes de fichar para el 'front office' –dirección deportiva– de Cleveland, ha llevado hasta Málaga a un grupo de jugadores con la presencia de alguna estrella como Jaylen Brown, finalista con los Celtics. Domantas Sabonis, All Star que jugó en el Unicaja y tiene familia allí, entre ellos su padre Arvidas, es otro de los rostros más conocidos de la expedición. Quickley, Jonas Valanciunas, Davis Bertans, Bruno Fernando, Mason Plumlee, Kuminga o Leandro Bolmaro, entre otros, completan el plantel. «Estamos entusiasmados de que podamos ofrecerles la mejor experiencia de capacitación mientras descubren la cultura de uno de los principales destinos del mundo», sostiene en un comunicado del NBPA Matteo Zuretti, su jefe de Relaciones Internacionales y Marketing.

«El complejo es increíble. Es único. No hay nada parecido en España. Tenemos a China tres semanas, en agosto viene Memphis. Hay interés» José Manuel Calderón Exjugador y socio del complejo

«Ellos pueden estar entrenando y las familias disfrutar de la playa o hacer otras cosas, nosotros gestionamos todo eso» José Manuel Calderón Exjugador y socio del complejo

El nombre de 'Embajada' se debe por un lado a su carácter internacional y por otro al objetivo de convertirlo en un lugar seguro de trabajo, descanso y ocio para alguien que está fuera de su país. Porque el Training Center Higuerón ofrece mucho más que baloncesto. Como comenta Calderón, convertido en prolífico empresario desde que colgó las botas, se trata de que «convivan en la zona y hagan todo tipo de actividades que les ofrecemos. Ellos pueden estar entrenando y las familias pueden disfrutar de la playa o hacer otras cosas y nosotros gestionamos todo eso, el transporte, lo que necesiten. O pueden venir con amigos y dar una vuelta, etc. Por ejemplo el otro día fueron a un concierto de Ozuna en Starlite (Marbella) y el cantante estuvo también entrenando con ellos».

Ampliar El All Star de los Celtics Jaylen Brown, en Málaga. NBPA

El Ayuntamiento de Fuengirola levantó la obra vía concurso y después, mediante otro concurso, concedió la explotación a la iniciativa presentada por Calde y Berni, que tienen roles distintos. «Los dos estamos al 50%, pero él está más involucrado porque hay situaciones en las que yo por mi trabajo no puedo estar, pero hago los contactos, por ejemplo el año pasado con lo del sindicato, que están encantados y espero que sigan viniendo todos los veranos. Yo estoy más en la sombra y él en la gestión diaria». Una gestión que parece dar sus resultados.