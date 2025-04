La hora de la verdad para el Cáceres

Esta vez sí, el Cáceres disipará todas las dudas. Los verdinegros sabrán este mismo viernes si finalmente son o no carne de playoffs de ... ascenso a la ACB. Antes, el equipo de Roberto Blanco recibirá al campeón y ya ascendido Granada (Multiusos, 21.00 horas).

En esta última jornada liguera, la escuadra extremeña, ya salvada matemáticamente desde hace varias jornadas, depende de sí misma para clasificarse para la segunda fase. Lo hará con toda seguridad si logra derrotar al conjunto andaluz. En caso de derrota, el Cáceres también tendría opciones de entrar en los playoffs, pero en este caso tendría que tirar de transistor con la esperanza de que Valladolid o Castellón pierdan uno de sus encuentros. Los pucelanos visitan al ya descendido Palma y el cuadro de la Comunidad Valenciana recibe a un Gipuzkoa que apurará sus opciones para entrar en la segunda fase del campeonato.

«Venimos de unas semanas complicadas a la hora de preparar las sesiones, pero a estas alturas de la temporada lo que importa es seguir creyendo en nosotros mismos con la misma ilusión y humildad», aseguraba el entrenador del Cáceres en la previa de esta última cita de la liga regular. Roberto Blanco, que a su vez también dio la enhorabuena al Granada por su ascenso directo, sostiene que su rival «tiene una plantilla con un núcleo nacional muy importante». Del mismo modo, destaca el fondo de armario de su adversario: «Tiene una plantilla de 12 jugadores que permite conseguir retos como el que ellos han conseguido».

Sobre la versión que dará el Granada sobre el parqué del Multiusos, el técnico verdinegro no tiene dudas de que su rival luchará por la victoria hasta el final: «Lo de que vengan con el freno de mano echado porque ya han cumplido es más un deseo de la gente que la realidad. Al final son los campeones y no van a cambiar su filosofía en la última jornada. Es verdad que no tendrán la tensión de competir por un título, pero no veo a ningún jugador de ese equipo viniendo aquí a no intentar ganar». De conseguir la victoria, sería el segundo éxito del Cáceres frente al campeón liguero, pues los verdinegros ya lograron el triunfo en tierras granadinas en el último partido de la primera vuelta tras remontar una desventaja de 18 puntos.

El técnico verdinegro, que la pasada jornada en Valladolid cumplió su partido 100 como entrenador del Cáceres, se agarra a la fortaleza que su equipo demuestra como local: «Hemos hecho una buena temporada en casa. Espero refrendarlo con una victoria para disfrutarlo con nuestra afición».

Respecto a la disposición de sus jugadores, el cuerpo técnico del Cáceres podría lamentar algunas ausencias. Si bien Mateo Díaz y Julen Olaizola son seria duda y apurarán sus opciones para ser partícipes, Jorge Sanz también está entre algodones recuperándose de un esguince de tobillo. «No hemos llorado nunca y no lo vamos a hacer ahora. El que esté lo va a dar todo y esta es la esencia de este equipo. Hay que ser positivos y que nuestra motivación sea mayor que nuestro dolor», decía al respecto Roberto Blanco, sabedor de que en el transcurso de la temporada ha tenido que lamentar bajas en muchos de los partidos. «Todos están haciendo un esfuerzo increíble para poder estar este viernes».

Con el objetivo de compensar la más que probable ausencia de algunos efectivos, el entrenador del Cáceres se agarra al factor del Multiusos: «Nuestro público nos va a ayudar a competir para ganar», espolea el técnico.

Para la ocasión, se prevé un buen ambiente de baloncesto en el feudo verdinegro, no ya solo por la visita de un Granada recién ascendido, sino también por lo que habrá en juego. Además, durante los últimos días el club ha realizado una campaña de concienciación sobre el reciclaje en la que los participantes han podido acceder a invitaciones.