Hasbrouck lidera al Cáceres hacia la salvación

El Cáceres ya pisa el felpudo y llama a las puertas de la salvación. La escuadra verdinegra, liderada por el estadounidense Kenny Hasbrouck, logró este viernes en el Multiusos su novena victoria de la temporada tras derrotar al Ourense (92-77). Todo ello en un ... encuentro en el que los verdinegros llegaron a protagonizar minutos de muy buen baloncesto. Aunque los gallegos reaccionaron en el último cuarto para meterse de lleno en el partido tras ir perdiendo por más de 20 puntos, los extremeños se encomendaron al buen hacer del propio Hasbrouck para amarrar el tercer triunfo consecutivo por primera vez durante el presente curso.

A pesar de que la afluencia de público fue algo más numerosa de lo habitual, el ambiente no fue el realmente esperado, especialmente teniendo en cuenta las diferentes promociones que se habían llevado a cabo para la ocasión. No obstante, al equipo de Roberto Blanco no le faltó apoyo ni calor en el graderío.

En la defensa sobre el siempre peligroso Peciukevicius, no tardó Pablo Sánchez en cargarse con dos tempraneras faltas personales al minuto y medio de juego. Pese a este contratiempo, la puesta en escena del equipo extremeño fue más que digna, con especial fiabilidad de Hasbrouck tanto desde el perímetro como desde la línea de tiros libres, lo que propició un esperanzador 14-3 en los primeros compases.

El visitante Félix Alonso se vio obligado a pedir tiempo muerto para intentar aclarar las ideas en el conjunto visitante. Cuando el Ourense comenzó a picar piedra para reaccionar en el marcador, Dani Rodríguez apareció desde más allá de la línea de tres puntos para que el Cáceres mantuviese cierta ventaja. Todo ello en un primer cuarto que finalizó con un 26-16 para los verdinegros.

Como viene siendo habitual en las últimas fechas, un problema con la mesa propició un parón de varios minutos, hasta el punto de que los jugadores de ambos equipos realizaron, incluso, una rueda de calentamiento antes de que se iniciase el segundo cuarto.

El partido se reanudó con un parcial de 8-0 para el Cáceres, que firmó minutos un gran nivel baloncestístico (34-16). Tras una nueva pausa técnica solicitada por el entrenador visitante, los gallegos intentaron recortar distancias, pero nuevamente los verdinegros, esta vez con tres más uno ejecutado por Bracey, cortaron cualquier atisbo de reacción del equipo orensano.

Fue Txemi Urtasun quien tiró de galones en el aspecto ofensivo para mantener con vida a un Ourense que, no obstante, llegó al tiempo de descanso con el partido muy cuesta arriba (50-32).

No tuvo el Ourense el mejor regreso al parqué tras pasar por los vestuarios, pues el Cáceres endosó de salida otro parcial de 4-0 para no mostrar condescendencia alguna con su rival. El posterior intercambio de canastas no benefició a un Ourense al que le faltaron armas como para contrarrestar la riqueza ofensiva del equipo de Roberto Blanco. Así las cosas, ambos conjuntos llegaron a los 10 últimos minutos con un 70-53 en el marcador después de que los visitantes lograsen maquillar en el último tramo del tercer cuarto.

Con el encuentro más que encarrilado, aunque no aún sentenciado, el Cáceres vio cómo el Ourense exhibió su mejor versión con un parcial de 0-6 con el que el equipo de Félix Alonso se metió de lleno en el partido (70-59). Fue entonces cuando Roberto Blanco volvió a tirar de Kenny Hasbrouck con el objetivo de que su equipo recuperase la lucidez en cancha contraria.

En unos minutos un tanto desconcertantes del Cáceres, el Ourense llegó a ponerse nueve abajo, pero Hasbrouck salió al rescate del equipo del Multiusos con un triple sanador (73-61). El jugador estadounidense, que acabó con 24 puntos, fue decisivo en el encuentro, especialmente en un último cuarto en el que se echó el equipo a la espalda para dar tranquilidad a los locales. Tal fue así que sus acciones, tanto de anotación particular como de asistente, acabaron por minar la moral de un Ourense que acabó sacando la bandera blanca de la rendición. Los ex del Cáceres Paco del Águila y Ferrán Ventura no pudieron evitar la derrota de los visitantes.

A falta de un minuto, Hasbrouck se llevó la ovación del respetable y su nombre fue coreado por los aficionados. Al final, y a pesar de la ausencia del griego Kostas Vasileiadis, que podría reaparecer este próximo miércoles en Palencia, el 92-77 definitivo deja al Cáceres a las puertas de la permanencia en LEB Oro.