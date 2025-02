Guadalupe y Al-Qázeres, los más fuertes en Primera Nacional

Redacción Badajoz Lunes, 7 de marzo 2022, 22:12 Comenta Compartir

CBA Guadalupe domina en solitario la liga -aunque no aparezca como tal en la clasificación a falta de tres partidos por recuperar- tras su victoria en Moraleja, y la derrota de Dehesa del Conde en el derbi pacense frente a Civitas Pacensis. ADC recuperó sus mejores sensaciones y Almendralejo sigue en la lucha de los primeros puestos.

UB Almendralejo 78 - Electromercantil CB Plasencia 63

Almendralejo se llevó un partido al que le dio la vuelta antes del descanso, tras el dominio de los placentinos en el primer cuarto. Los locales estuvieron más acertados en el tiro, sobre todo en la segunda mitad, los que les hizo crear una ventaja suficiente para vencer. Francisco Rama (UBA) con 22 de valoración y Roberto Domínguez (CBP) con 20 fueron los jugadores más destacados.

AD Moraleja CB 65 - CBA Guadalupe 89

Guadalupe sumó un nuevo triunfo -y van diez- frente a Moraleja, que que no bajó los brazos en todo el encuentro pero se vio superado desde el inicio por el poderío pacense, que marcó grandes diferencia desde la línea de tres y continua demostrando que es el mejor equipo de la temporada. Las mejores actuaciones corrieron a cargo de José Carlos Quinta (ADM) con 24 de valoración y José Carlos Balderas (CBA) con 19.

ADC La Comuna Creativa 97 - FD Mérida 68

El conjunto cacereño recuperó su mejor versión en un choque que llegó a liderar por 42 puntos ante el colista Mérida, que estuvo superado en cada apartado estadístico y nada pudo hacer frente a ADC, que se sitúa primero aunque con tres partidos más que Guadalupe. Los mejores fueron Manuel Cabrera (ADC) con 31 de valoración y Alejandro Gallego (FDM) con 12.

Civitas Pacensis BB 70 - Dehesa del Conde Maristas 64

El derbi pacense no defraudó y Civitas Pacensis pudo demostrar lo complicado que es vencerles en su casa a pesar de no estar siendo su mejor temporada. Los locales estuvieron por delante de su rival casi en todo momento pero nunca con una diferencia demasiado abultada, lo que hizo que maristas, con una gran labor bajo los aros (25-40 en rebotes), llegase con alguna posibilidad de victoria a los últimos minutos, algo que no se materializó. Los más destacados fueron Juanma de la Cruz (BB) con 22 de valoración e Ismael Vázquez (Maristas) con 20.

Liga Ribésalat - 1ª Nacional Femenina (CLM-EXT)

Alter Enersun Al-Qázeres sigue siendo el líder invicto de la categoría, y además alejó a su principal perseguidor, CB Albacete, que cayó con Polígono Toledo. Civitas Pacensis sumó un nuevo triunfo y ya van diez en lo que está siendo una gran temporada para el equipo pacense. San Antonio estuvo cerca.

Clínica Cardiorreal Basket Cervantes 38 - Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura «B» 64

En su primera cita del fin de semana las líderes siguieron con su habitual ritmo que aplasta a sus rivales desde el inicio del encuentro, donde destaca la superioridad defensiva, y pasaron por encima del colista de la categoría. María Bernal (Cervantes) con 8 puntos y 10 rebotes y Laura Vasallo (Al-Qázeres) con 25 de valoración firmaron las mejores actuaciones.

CD Grupo76-Alkasar 43 - Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura 65

En el segundo encuentro que afrontaban las cacereñas durante el fin de semana -aplazado de la decimocuarta jornada-, esta vez contra un rival de media tabla, volvieron a marcar diferencia desde el primer periodo para dejar el duelo sentenciado en el tercero, exhibiendo su dominio del rebote e imponiendo su superioridad bajo los aros una vez más.

San Antonio Cáceres Basket 53 - CD Grupo 76-Alkasar 58

San Antonio se quedó muy cerca de volver a encontrarse con la victoria tras una mala racha de derrotas, frente a un equipo situado entre los cuatro primeros, pero el intento de remontada en el último cuarto al que llegaron ocho abajo finalmente no se consumó. Las más destacadas fueron Laura Moro (SACC) con 19 de valoración y Raquel Felipe (Grupo 76) con 16.

Civitas Pacensis BB 62 - Ferial Plaza Guadalajara Basket 40

Las pacenses continúan asentadas en la tercera posición y esta vez se hicieron con el triunfo ante Ferial Plaza Guadalajara, con las que antes de esta jornada estaban empatadas con un balance de 9-6. El segundo periodo que cuajó el equipo extremeño fue clave en transcurso del encuentro (20-5) y con la ventaja que obtuvieron pudieron afrontar con tranquilidad la segunda mitad. Patricia Zurita (BB) con 31 de valoración y Michelle Raposo (Guadalajara) fueron las mejores.