Los grandes pasan a cuartos en el Campeonato de España Infantil de Badajoz

Este miércoles se disputó la jornada de octavos al completo del Campeonato de España Infantil masculino por clubes, con partidos interesantísimos, prórroga incluida, y otros que se decidieron por la vía rápida. Para esta primera fase de cruces se mantuvieron los horarios de partidos de los días anteriores, solo que la actividad se ha repartido en dos pabellones (La Granadilla y Las Palmeras) en lugar de en cuatro. El primer turno del día, el de las 10.00 de la mañana, estuvo protagonizado por los siguientes duelos:

A) Real Madrid 72 – 22 Casademont Zaragoza

Mucha superioridad del conjunto capitalino, que tuvo en todo momento controlado el marcador y sentenció el pase a cuartos ya en la primera mitad. El 28-8 del primer cuarto dejaba ya entrever que el Casademont iba a sufrir mucho si quería igualar fuerzas con el Real Madrid, y a pesar de la entrega y de la pelea por cada posesión, en ningún momento pudieron plantarle cara al equipo madrileño, que de momento lleva pleno de cuatro victorias en el campeonato y camina con paso firme a intentar repetir el título conseguido el año pasado. Mahamadou Landoure se llevó otra vez la máxima valoración del encuentro, siendo hasta este instante el mejor jugador de largo del Madrid en el torneo. Hoy hizo 24 de valoración en los 15 minutos que se contabilizaron de su partido antes de cerrar acta.

D) Club Joventut Badalona 81 – 67 Real Betis Baloncesto

Tampoco hubo sorpresa en Las Palmeras, donde sí que vimos un partido más igualado que en La Granadilla, pero de nuevo el que había pasado como primero demostró que el pleno de victorias de la primera fase no había sido casualidad. Empezó mejor el equipo catalán, que se impuso en los dos primeros periodos, aunque con un margen corto. Ese margen permitió al conjunto sevillano recortar distancias tras el paso por vestuarios, imponiéndose en el tercer cuarto por 16-22 para meterse de lleno en la lucha por el pase a cuartos. Pero en el último parcial Joventut volvió a imponer su ley, y alejó al Betis de cualquier esperanza con un 26-16 que sentenciaba el choque. La mejor marca de valoración fue para Nil Poza, de la Penya, con 36.

Seguidamente saltaron a pista los protagonistas del segundo turno de mañana, el de las 12:15, en el que jugaron los siguientes equipos:

E) Unicaja Andalucía 77 – 80 Iveco Real Valladolid Baloncesto

Gran duelo vivido en este segundo turno de octavos, sin duda uno de los mejores de lo que llevamos de campeonato, con dos equipos que compitieron con todas sus fuerzas de principio a fin. Unicaja empezó algo mejor, cogiendo ventaja en el primer tramo de partido, pero Valladolid supo contrarrestar rápidamente e igualar las fuerzas enseguida, dándole la vuelta al encuentro y poniéndose por delante al comienzo del segundo periodo, manteniendo la tendencia durante los siguientes minutos. Poco a poco iban cogiendo ventaja y alejándose en el marcador, hasta llegar a la máxima mediado el tercer cuarto, cuando estaban diez arriba (38-48). A partir de ahí, la escuadra andaluza cambió el chip, y metieron una marcha más, sobre todo en defensa, para cerrar el tercer cuarto con un parcial favorable de 17-0 (55-48). Era el mejor momento de los malagueños en el partido. Pero este enfrentamiento no se iba a decidir así, y los pucelanos volvieron a la carga, con 0-9 para iniciar el último periodo que les metía de lleno de nuevo en la lucha por el triunfo. Desde ese momento el intercambio fue constante, hasta llegar a los últimos 15 segundos con empate a 68. No aprovechó su posesión Unicaja y sonó la bocina, No podía decidirse de otra forma que no fuese en el tiempo extra este duelo. Y la prórroga estuvo a la altura, con intercambio de ataques y tiros libres decisivos fallados en los dos bandos. Finalmente los vallisoletanos dominaron mínimos detalles y pudieron llevarse el partido, con Leo Vrban como claro protagonista al marcar 39 de valoración.

F) FC Barcelona 86 – 79 UE Mataró Homs-Iam

El Barcelona partía como gran favorito antes del inicio del duelo catalán, pero desde el principio se vio cómo Mataró no iba a poner las cosas nada fáciles. De hecho, nada más comenzar el partido, durante el primer periodo, llegaron a ir dominando el marcador, y acabaron este primer parcial dos arriba. A partir del segundo la cosa cambiaría a mejor para los intereses azulgranas, que poco a poco iban cogiéndole el golpe al partido y sacando ligeras ventajas. Parecía que después de que terminara el tercer cuarto la victoria sería claramente para el Barça, ya que dominaban por 14 puntos, pero ni mucho menos sería sencilla. Mataró volvió a acercarse en el marcador dominando el último tramo por 22-29, algo que sin embargo no fue suficiente para poner en serio aprietos a un equipo blaugrana que sigue adelante. Marc Julia fue el mejor, registrando para el Barça 21 de valoración.

Tras los duelos matinales, llegó la hora para los equipos encuadrados en el turno de tarde, empezando por el de las cinco:

B) Valencia Basket 98 – 76 Metal García Realejos

Gran partido de Valencia. Muy serio el equipo mediterráneo, que desde el principio demostró que iba en serio a por esos cuartos y que no le daban ningún miedo las dos estrellas de Realejos, a las que supieron defender de maravilla, sobre todo en la primera parte, para evitar totalmente que pudiesen ser decisivas. Es verdad que en la segunda parte Coulibaly estuvo más liberado y pudo agrandar mucho sus estadísticas, pero el partido estaba ya muy en la mano para el equipo taronja. De hecho, al descanso tenían una ventaja de 31 puntos, por lo que en la segunda mitad se dedicaron a repartir minutos y administrar esa ventaja hasta el bocinazo final. También es cierto que el equipo canario mejoró notablemente en ataque, disputando un segundo tramo de encuentro más competitivo y permitiéndoles marcharse con gran sabor de boca del campeonato. El mencionado Moussa Coulibaly volvió a ser el mejor del partido, registrando la impresionante marca de 76 de valoración.

C) Saltium Alcorcón Basket 63 – 62 Tau Castelllón

Duelo no apto para cardíacos, con un final de infarto que pudo haberse decantado perfectamente del lado castellonense, teniendo dos tiros libres y un rebote ofensivo para haber empatado o ganado el partido. Estuvo mejor en la primera mitad Alcorcón, que a base de buena defensa y algo más de acierto en los tiros cogió una ligera ventaja, de ocho puntos, justo antes de la marcha a vestuarios. Tras el paso por los mismos, el guion de encuentro cambió, y ahora fue Tau el que anotaba con más facilidad, endosando un parcial de 11-19 en este tercer periodo al cuadro madrileño y entrando al último cuarto empatados. En este último cuarto nadie conseguía distanciarse, y la igualdad reinaba en el Pabellón Las Palmeras, que vivió un gran espectáculo. A falta de 3,6 segundos el marcador estaba como acabó, pero tras el tiempo muerto tenía posesión Castellón. En dicha posesión consiguen sacar dos tiros libres con 4 décimas por jugarse, o lo que es lo mismo, si metían los dos ganaban y si metían uno había prórroga, ya que no había tiempo material para responder con otra jugada rival. Pero los nervios jugaron mala pasada, y fallaron los dos, teniendo no obstante la oportunidad de resarcirse cogiendo el rebote ofensivo y haciendo un lanzamiento en el aire sobre la marcha, que dicho sea de paso, no sabemos si hubiese entrado en tiempo, pero donde no entró fue en la canasta de Alcorcón, por lo que los madrileños conseguían el pase a cuartos, donde se enfrentarán a Joventut. El más jugador que más valoración sumó fue Hugo Vernaza, de Tau, con 28.

Y, por último, cerraron la jornada estos dos enfrentamientos, que ocuparon el turno de las 19:15 horas:

G) UCAM Murcia 67 – 89 Gran Canaria

Estuvo muy bien Gran Canaria, que se deshizo de Murcia después de un partido a gran nivel. Muy sólidos cerrando su canasta y encontrando fácilmente alternativas en ataque. El UCAM intentó contrarrestar de varias formas, pero el equipo canario sabía lo que tenía que hacer para llevarse al partido y lo entendió muy bien, convirtiéndose de esta manera en justo merecedor de ser integrante del cuadro de cuartos de final de mañana. Malang Badji, del Granca, volvió a sobresalir por encima de todos, y acabó con 37 de valoración.

H) Virgen del Mar Cajasiete Canarias 54 – 63 Baloncesto Fuenlabrada

Tremenda la intensidad vivida en La Granadilla en otro de los choques para recordar de este torneo. Bravo por cómo han luchado cada balón y cómo han peleado los dos equipos por llevarse el partido, objetivo que acabó alcanzando Fuenlabrada después de sobre todo una gran segunda mitad. Empezó mejor el conjunto madrileño, y se fue siete arriba al final del primer periodo, pero Tenerife iba a reaccionar para dejar el partido muy igualado en el entretiempo. Tras este paso por vestuarios, volvió a coger las riendas del juego el Fuenla, y asestó un parcial de 0-17 para pasar del 35-34 al 35-51. En el último cuarto, volvió a tener opciones el cuadro canario, y consiguió acercarse a tres puntos, poniéndose 54-57 tras un arreón de 9-0, pero tras esa intentona, los de la comunidad madrileña anotaron dos triples que acabarían siendo decisivos. Luis Payas resultó decisivo en Fuenlabrada, con 22 de valoración y con algunos rebotes vitales que acabarían ayudando a la victoria de los suyos.

Tras estos resultados, los cuartos de final, que se disputarán este jueves y quedan establecidos de la siguiente manera:

I) Real Madrid – Valencia Basket

J) Saltium Alcorcón Basket – Joventut Badalona

K) Iveco Real Valladolid Baloncesto – FC Barcelona

L) Gran Canaria – Baloncesto Fuenlabrada