Una gran remontada del Cáceres en la segunda mitad permite sumar la primera victoria en Pumarín

Roberto Blanco: «Durante dos tercios del partido hemos sido una caricatura del equipo que tratamos de construir»

El entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad rescató la actitud que encontró en sus pupilos en la segunda parte, que le permitió remontarlos trece puntos de desventaja para conseguir llevarse la victoria de Pumarín: «Hemos tapado las vías de anotación de Oviedo y hemos conseguido, del minuto 25 al 37, jugar un baloncesto bonito, alegre y ordenado, que nos hacía falta. Sobre todo hemos sido capaces de defender».

Para Roberto Blanco, gran parte del éxito que consiguió su equipo en Pumarín radicó en el «acierto que encontró el equipo en los espacios abiertos». «En la segunda parte se concentró más el foco de atención de Dani Rodríguez y (Julen) Olaizola, y eso nos permitió encontrar los tiros abiertos», amplió.

Sí mostró, el preparador del cuadro cacereño, cierta preocupación por la imagen que exhibieron sus pupilos en gran parte del choque: «Han habido dos tercios de partido en los que hemos sido una caricatura del equipo que estamos tratando de construir. Estamos a años luz de lo que queremos encontrar, pero al menos hemos sacado ese carácter que intentamos inculcar a todas las plantillas que pasan por Cáceres, de no rendirse, y de creer en el trabajo y en el compañero».

Ambos equipos se presentaron al segundo encuentro de la competición liguera con varias bajas en sus filas. Sin embargo, Roberto Blanco no sólo no lo utilizó de excusa, sino que tampoco lo vería con buenos ojos debido a las dificultades de su oponente en la plantilla por culpa de las lesiones: «No puedo obviar la cantidad de bajas que tiene el Oviedo. No me quejaré de mis bajas ni de los jugadores que no han podido jugar con problemas. Ellos han creído más en la victoria y nos han tenido mucho tiempo hundidos en el barro». «Al final fuimos consistentes en situaciones defensivas, hemos cerrado bien el rebote y hemos podido correr, que no lo habíamos conseguido en todo el partido», concluyó el técnico del Cáceres Patrimonio de la Humanidad.