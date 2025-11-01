HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
David Mejía en una acción del duelo de este sábado ante el Moraleja. Joaquín Cuadrado
Tercera FEB

Un gran BCB no da opción al Moraleja

El CBA perdió frente al Portuense y el Sagrado ante el Alcalá; este domingo el San Antonio recibe al Bosco Mérida

R. H.

Badajoz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:34

Comenta

El Vítaly La Mar BCB conquistó una nueva victoria en su visita a Moraleja, imponiéndose con claridad en un derbi que dominaron de principio a ... fin. Los de Pablo Cuevas no levantaron el pie del acelerador en ningún momento y dejaron encarrilado el triunfo al descanso, con una ventaja de quince puntos que reflejaba su superioridad en la pista.

