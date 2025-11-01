Un gran BCB no da opción al Moraleja

El Vítaly La Mar BCB conquistó una nueva victoria en su visita a Moraleja, imponiéndose con claridad en un derbi que dominaron de principio a ... fin. Los de Pablo Cuevas no levantaron el pie del acelerador en ningún momento y dejaron encarrilado el triunfo al descanso, con una ventaja de quince puntos que reflejaba su superioridad en la pista.

Desde el salto inicial, los pacenses marcaron el ritmo del encuentro gracias al acierto exterior de Jake Wojcik e Isma Vázquez, que impulsaron un parcial demoledor para cerrar el primer cuarto con un 19-31. En el segundo periodo, Jaime Fernández y José Carlos Quinta trataron de reactivar a los locales, pero el BCB mantuvo el control del juego gracias al trabajo interior de Leiro y Adri Méndez, dominando el rebote y ampliando su renta hasta el 36-51 al descanso. En estos minutos, el joven Jorge Capellín disfrutó de sus primeros minutos en la categoría, aportando energía y buenas sensaciones al equipo.

Tras el paso por vestuarios, Pablo Cuevas insistió en mantener la concentración y la intensidad defensiva, y su equipo respondió a la perfección. David Mejía imprimió velocidad a las transiciones, Leiro continuó imponiéndose en la pintura y tanto Asier, Nielsen como Paredes aportaron solidez desde el banquillo. Con una ventaja de 28 puntos al final del tercer cuarto, el encuentro quedó visto para sentencia (53-90), permitiendo al técnico pacense rotar y dar minutos a los menos habituales.

El partido dejó además dos grandes noticias para la cantera: el debut de Jorge Rodríguez Capellín, que anotó 3 puntos, y la participación del joven Lluc Monés, autor de 4 puntos en ocho minutos sobre la pista. En el apartado individual, Ruslan Alexander fue el jugador más destacado del Vítaly La Mar BCB con 15 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 22 de valoración, mientras que Fallou Ndiaye sobresalió en las filas locales con 8 puntos, 7 rebotes y 8 de valoración.

Con esta victoria, el Vítaly La Mar BCB suma su cuarta en liga y ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso: recibir el sábado en La Granadilla al Huelva Comercio.

Por su parte, el City of Badajoz Academy cayó derrotado ante el Portuense en su cancha por 68-90, con Álvaro Chaparro como el más destacado de los locales con 22 puntos. El Sagrado perdió a domicilio frente al Alcalá Caja 87 (71-67). Este domingo cierra la jornada del grupo DB de Tercera FEB para los extremeños el derbi entre el San Antonio y el Bosco Mérida a las 12.00 horas.