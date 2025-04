El golpe sobre la mesa del Al-Qázeres

Marco A. Rodríguez Badajoz Martes, 1 de octubre 2024, 20:43 Comenta Compartir

Aunque a los gitanos nos les gusten los buenos comienzos para sus hijos, lo cierto es que, en el deporte, cuanto antes sumes, mejor, y si puede ser de forma brillante, todavía más. Lo del Alter Enersun Al-Qázeres el domingo en Barcelona en la primera cita de la nueva temporada va más allá. Fue un verdadero golpe sobre la mesa. Un triunfo a domicilio con un marcador de escándalo en el que las cacereñas dejaron al Lima Horta en apenas 25 puntos tras una confluencia por la que todo le salió mal a las catalanas y todo fue de cara para las extremeñas. Pese al espectacular arranque, charlamos con su técnico Jesús Sánchez, que reconoce estar muy satisfecho con la actuación de sus pupilas pero para quien la verdadera prueba será este sábado en el Multiusos ante el Recoletas Zamora y los dos siguientes compromisos ante Paterna y Estepona, tres rivales con entidad de playoffs.

«Estoy muy contento por haber aprovechado la pretemporada y haber llegado bien tras los últimos días de rodaje. Y más este año con tanta gente nueva. En el partido por suerte nos salió todo bien y sacamos una victoria muy clara para el inicio de liga y empezar sumando. Fue un partido muy extraño. Empezamos muy bien pero luego ellas vuelven hasta el 16-26 a cuatro minutos del descanso, cuando hacemos un buen parcial y nos vamos y en la segunda parte ellas estuvieron muy desacertadas. Es como en las goleadas estas del fútbol, que te sale todo bien y a ellas demasiado mal. No me creía lo que estaba pasando. No he tenido nunca un partido tan plácido en esta liga. Me recordaba a los partidos de la cantera por las diferencias y ojalá haya más así (25-64), aunque creo que fue algo puntual», resume y define el encuentro el preparador, para quien el Lima Horta Barcelona conseguirá victorias y logrará salvarse.

De todas formas, para Jesús Sánchez, multitarea en el club cacereño al entrenar también al cadete y al júnior, la prueba de fuego para el Al-Qázeres está en las venideras citas del calendario, concretamente las tres siguientes, ya que su equipo recibe este sábado al Recoletas Zamora, que se ha aupado como líder de la tabla en Liga Femenina Challenge tras infligir un serio correctivo al Tenerife 90-42. En la tercera jornada viajan a Paterna, que comenzó mal el domingo ante Mallorca (50-76) y en la cuarta reciben al Estepona, que doblegó 64-52 al Real Canoe. Ambos rivales próximos fueron de playoffs la pasada campaña. «Nos va a venir muy bien empezar así y coger esta confianza porque son tres equipos ricos de la categoría. Lo ideal es empezar bien los primeros partidos en casa porque vienen dos rivales muy complicados y será difícil».

Ampliar Jesús Sánchez, entrenador del Al-Qázeres. FEXB

La pregunta es si el Al-Qázeres de esta temporada puede competir con la élite de la liga. Si se puede repetir por tercera vez la presencia en playoffs o incluso soñar con un hipotético ascenso. Sánchez prefiere tener los pies en el suelo, sabedor, como recalca, de que hay clubes que doblan en presupuesto al cuadro cacereño, pero apostilla que la economía no gana los partidos por sí sola. «Es una ilusión poder luchar por esta cosas. No me gusta hablar de presupuestos pero los hay que nos doblan y es complicado poder competir. Hay equipos pensados para el ascenso directo y siempre están ahí, y nosotros pensamos en esa media tabla e intentar entrar en playoffs, como los dos últimos años. Son equipos a los que no se les escapan sus buenas jugadoras y a nosotros se nos fue Capel a Mallorca y Celia a Unicaja. Son clubes que están lejos en lo económico, pero luego en la pista se puede competir aunque estén por encima y a la larga en una liga regular de 30 partidos tienen más opciones».

Un Al-Qázeres que parece bien acoplado pese a la profunda renovación de su plantel, mucho más acuciada que el curso anterior cuando apenas sufrió alteraciones. Salvo tres piezas, las demás son nuevas y, de momento, parecen bien ensambladas pese a no poder contar aún con la internacional portuguesa Filipe y que la argentina Diana Cabrera no llegó hasta el 11 de septiembre al estar con su selección. «Solo hemos estado 20 días con todo el equipo junto, pero estoy bastante contento por cómo estamos», recuerda Sánchez respecto a la pretemporada. «Ahora tenemos menos anotadoras muy definidas pero podemos repartir más ese rol y tuvimos suerte porque pudimos fichar gente que conoce bien la categoría», apunta sobre su nueva rotación el técnico, que también valora la aportación de las jóvenes como club de cantera, el acoplamiento a la categoría de Alicia Morales desde el Miralvalle o la paciencia que en el aspecto físico se seguirá teniendo con Filipe, que se probará pero lo más seguro es que tampoco esté ante Zamora (Multiusos, 18.00 horas) y apunta a Paterna.