Golpe en la mesa del BCB, el Bosco y el San Antonio

Tres equipos extremeños se han encaramado en lo más alto de la tabla del grupo DB de Tercera FEB tras sus respectivas victorias de este sábado. El Vítaly La Mar BCB, el San Antonio y el Bosco Mérida empatan en la primera plaza con el Huelva Comercio, todos con un balance de 7-2.

El BCB pasó por encima del filial del Caja 87, al que venció con solvencia (61-97), dominando de principio a fin un encuentro en el que salieron enchufados desde el primer minuto. Aunque los instantes iniciales fueron igualados, rápidamente Jake Wojcik comenzó a carburar desde la línea de tres, mientras que Ruslan y Sharif se imponían en el juego interior. Ese buen arranque permitió llevarse el primer cuarto por 12-27. En el segundo periodo, Nielsen, Osés y Leiro mantuvieron el listón bien alto y, junto a Paredes e Isma, lograron ampliar la ventaja hasta un contundente 28-63 al descanso.

En el intermedio, Pablo Cuevas insistió en mantener la intensidad para evitar relajaciones y asegurar la victoria, y así fue. Wojcik continuó inspirado desde el perímetro y las rotaciones no tardaron en llegar. Asier Cuadra dirigió con acierto y facilitó que Ruslan y Méndez se sumaran a la anotación. A pesar de los intentos locales, con Fernández y Latorre como principales referentes, el tercer cuarto terminó con un 49-80 que dejaba el partido prácticamente sentenciado. En el tramo final, Young volvió a encontrar buenas sensaciones y Ruslan e Isma Vázquez ampliaron aún más la brecha.

Jake Wojcik fue el mejor de los pacenses con 25 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 30 de valoración. Adrián Rodríguez destacó para el Alcalá con 14 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias y 24 puntos de valoración.

También cosechó un triunfo de mucha autoridad (100-82) el San Antonio, que sorprendió al conjunto que comandaba la clasificación en solitario al inicio de la jornada, un Huelva Comercio que se vio desbordado por el frenesí ofensivo de los cacereños, con Juan López (26 puntos) como principal baluarte en la faceta realizadora.

El Bosco completó el pleno del triunvirato de cabeza doblegando a domicilio al Portuense (75-85), también metido en la pelea por las primeras posiciones. Miguel Gedeao firmó grandes números con 23 puntos, 14 rebotes y 35 de valoración.

Por su parte, el City of Badajoz Academy cayó derrotado en casa ante un rival directo en la lucha por eludir los puestos de descenso, el Ciudad de Dos Hermanas (62-72). En los pacenses, el jugador más destacado fue Ndour, firmando 20 puntos, 7 rebotes y 13 de valoración. También perdió el Hache Publicidad Moraleja (66-69) en el pabellón Adolfo Suárez, ante el Ática Sevilla CB Coria. En el bloque cacereño sobresalió Jaime Fernández con 16 puntos, 5 rebotes y 13 de valoración, así como Froufe, con 16 puntos, 6 rebotes y 16 de valoración.

Mejor suerte corrió el Sagrado Corazón, que se impuso a domicilio al Peñarroya por 78-83 y coge algo de oxígeno con respecto a la zona caliente de la tabla. En la escuadra cacereña, Matteo Casero anotó 19 puntos, capturó 5 rebotes y obtuvo 21 de valoración. Muy completa también la actuación de Sada Kalle, con un doble-doble (12 puntos y 14 rebotes), con 27 de valoración.

