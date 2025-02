Gedna Capel, en busca de su explosión con el Al-Qázeres

«Es mi segunda casa y es un orgullo muy grande volver a estar aquí con todos». Son palabras de Gedna Capel tras hacerse pública este martes su renovación una temporada más con el Alter Enersun Al-Qázeres.

Natural de Haití, pero criada en Barcelona ... con su familia de adopción, la ala-pívot de 21 años y 1,85 metros de altura buscará crecer al abrigo del equipo extremeño. Y es que la interior del equipo auriverde, que el pasado verano se proclamó campeona de Europa sub-20 con el combinado nacional español, es una de las jugadoras con más proyección en la categoría.

Así también lo entiende la propia Capel, quien espera dar un paso al frente con el objetivo de que su explosión como jugadora profesional pueda llegar al abrigo del Multiusos. «Estoy segura de que este año será mucho más intenso. Espero dar un pasito más individualmente y perfeccionar detalles de mi estilo de juego para, a la vez, ayudar a cumplir los nuevos retos».

Experta en sus funciones como reboteadora en ambos lados de la cancha, la jugadora del Al-Qázeres cuenta, también, con buenos mimbres ofensivos. Una faceta que aún tendrá que pulir para conseguir ser una de las piezas de renombre.

La pasada temporada, en la que Gedna Capel protagonizó momentos de muy buen baloncesto en diferentes tramos de la campaña, la jugadora catalana rubricó 6,9 puntos y 5,9 rebotes de media por encuentro entre liga regular y la eliminatoria de cuartos de final por el ascenso a la Liga Femenina, en la que las extremeñas fueron eliminadas ante el equipo que posteriormente lograría el ascenso, como es el caso del Celta. «Estar aquí me ha hecho aprender muchas cosas. En el Al-Qázeres me han hecho sentir muy cómoda y no dudo de que la sensación volverá a ser la misma», expresa la jugadora interior a través de los canales de comunicación del club presidido por Ana Álvarez.

Con la renovación de Gedna Capel, el Alter Enersun Al-Qázeres ya cuenta con una plantilla más que reconocible. A falta aún de las piezas que puedan aportar un salto de calidad, Jesús Sánchez tendrá a su disposición, además de a la propia Capel, a Mabel Galiana, Sira Hisado, Laura Chahrour, Lucía Fontela, Celia García y a la portuguesa Josephine Filipe. Esta última es, hasta la hecha, la única cara nueva del equipo para la temporada 2023/24, que será la tercera consecutiva del Al-Qázeres en Liga Femenina Challenge. Sin duda, y tras la buena imagen grupal ofrecida durante el pasado curso, se trata de un proyecto continuista.

Mientras Jesús Sánchez continúa buceando en el mercado veraniego para acabar de confeccionar la plantilla de la próxima temporada, el club sigue con su campaña de abonos, los cuales se pueden solicitar a través de un formulario publicado en las redes sociales del Al-Qázeres.