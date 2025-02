Garny Nivar, nuevo pívot del Vítaly La Mar BCB

Redacción BADAJOZ. Lunes, 5 de agosto 2024, 08:11 Comenta Compartir

El Vítaly La Mar BCB empieza a moverse de cara a la temporada 2024/25 y va confeccionando su plantilla. Este domingo anunció la incorporación de Garny Valente Nivar a las filas del conjunto extremeño. Con 2,05 metros de altura, desarrolla un juego clásico de pívot con dureza física bajo los aros. Formado en la cantera del CB Maspalomas, Garny Valente llega a Badajoz tras varias temporadas en Liga EBA con Güimes y CBA, en la Primera División en Colombia y en Primera y Segunda División en Irlanda.

Para la presentación del club, Garny ha destacado sentirse «muy contento con Badajoz. Es una ciudad pequeña con una gente muy cálida que me gusta mucho. Un sitio donde he podido hacer grandes amigos y al que me encanta volver», apuntó tras el anuncio de su incorporación.

Por otra parte, el club ha anunciado en sus redes sociales que tras cuatro días de venta general de entradas para la Supercopa Ibérica que enfrenta al Real Madrid y al Benfica se han vendido 3.500 entradas, llegando al 80% del aforo.