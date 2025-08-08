HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

TERCERA FEB

Gabriel Pérez, sexto fichaje del Moraleja

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:22

J. R. NEGRO GALÁN. El base canario Gabriel Pérez Cabrera se ha convertido en el sexto fichaje del Hache Publicidad Moraleja de Tercera FEB para ... la próxima temporada. El jugador de 23 años mide 1,87 y destaca por su capacidad para generar juego y su calidad. Será su segunda etapa en la entidad extremeña, después de su paso en la campaña 2023/2024. La primera parte del pasado curso militó en el Portuense, del grupo D-B, y luego firmó por el CDF Atlético Baloncesto Carbajosa, también de la cuarta categoría.

