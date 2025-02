Habrá final pacense en la Copa

Las dos semifinales de la Copa Extremadura de Primera División Nacional masculina depararon mucho espectáculo en el pabellón Las Palmeras de Badajoz. El público pacense pudo disfrutar de dos partidos igualados que dejaron como finalistas a los dos conjuntos de la ciudad que participaban: en ... primer lugar, CBA Maristas derrotó a Siglo XXI Don Benito, y acto seguido Baloncesto Badajoz hizo lo propio con ADC La Comuna Creativa.

Siglo XXI Don Benito 61 - CBA Maristas 72

El arranque de la primera semifinal de la Copa Extremadura de Primera Nacional masculina no sorprendió a nadie. La alta intensidad por parte de ambos conjuntos predominó en los dos primeros cuartos, donde los jugadores de Don Benito, más experimentados que sus rivales, tuvieron las ideas claras y supieron ejecutarlas mejor para llegar al descanso once puntos arriba (35-24). En la segunda mitad el ritmo intenso no cesó pero entonces CBA sí fue capaz de reengancharse al partido, más acertados en ataque, y darle la vuelta al resultado al final de un gran tercer cuarto. En el último periodo los pacenses prosiguieron con su buen hacer y se aseguraron la victoria, que les otorgaba la primera plaza en la final de mañana. Francisco Javier Garrido (S. XXI) y Ricardo Antonio (CBA) fueron los mejores con 20 de valoración.

Baloncesto Badajoz 77 - ADC La Comuna Creativa 76

La igualdad que se presuponía entre el primer y segundo clasificado de Primera Nacional, que se enfrentaban en esta segunda semifinal de la Copa Extremadura, no faltó a su cita. BB y ADC desplegaron un gran juego ofensivo que les hizo llegar con un marcador de 44 a 42 al descanso, con ventaja para los pacenses. En un tercer cuarto más físico y defensivo parecía que, por momentos, Badajoz iba a romper la igualdad; sin embargo no consiguió despegarse más allá de seis o siete puntos de ventaja. Con esa tónica se dirigió el partido a su fase final, que a falta de 8 segundos reflejaba en el marcador un 77 a 76 en favor de los locales. José Luis Marcos evitó con un rebote ofensivo clave que los cacereños gozaran de una última oportunidad y el equipo pacense se llevó finalmente el triunfo; por lo que lucharán por el trofeo de Copa mañana ante su gente. Adrián Parra fue un factor diferencial para BB con 31 puntos de valoración.