Fallou Ndiaye ficha por el Moraleja

JUAN RAMÓN NEGRO GALÁN. El Hache Publicidad Moraleja, de Tercera FEB, anunció este lunes el fichaje del pívot Fallou Ndiaye de cara a la próxima temporada. El jugador senegalés de 29 años y 2,07 de altura llega procedente del Club Deportivo Obila de Ávila para convertirse en la novena incorporación del bloque extremeño, que está a punto de cerrar la plantilla.