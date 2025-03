Exigente salida para el Al-Qázeres en Madrid

J. CEPEDA Cáceres Martes, 11 de octubre 2022, 19:32 Comenta Compartir

«Sería fantástico conseguir dos de tres». Estas eran hace tan solo unos días las palabras del entrenador del Alter Enersun Al-Qázeres, Jesús Sánchez, respecto al tramo inicial de liga para su equipo, que tendría que jugar dos partidos consecutivos fuera de casa.

Tras vencer en la primera jornada al Celta y después de claudicar con claridad este pasado sábado en la cancha del Córdoba, el equipo cacereño está todavía a tiempo de satisfacer el deseo de su entrenador, pues las cacereñas afrontarán este miércoles en Madrid ante el Canoe (Pez Volador, 19:00 horas) una nueva cita.

Ante un serio candidato a pelear por la zona noble de la tabla, el Al-Qázeres pretende dar una mejor versión de sí mismo, especialmente teniendo en cuenta que la escuadra auriverde apenas tuvo la pasada jornada posibilidades reales de luchar por la victoria. No lo tendrán fácil las visitantes ante un equipo invicto y que viene de ganar en una de las canchas más complicadas de la categoría, como es la del Zamora (64-73).

El entrenador cacereño apela de forma especial a la concentración defensiva de sus pupilas para lograr, en la medida de lo posible, rebajar los porcentajes del equipo madrileño en los lanzamientos exteriores. «Es una salida muy complicada y nos va a costar mucho ganar allí porque ellas llevan un ritmo alto y tienen mucho acierto exterior. Debemos ir con precaución y sabiendo lo que tenemos que hacer», explica Jesús Sánchez.

En principio, el cuerpo técnico del Al-Qázeres podrá tener a todas sus jugadoras disponibles, al margen de la ausencia ya conocida de Laura Charour, cuya lesión es de larga duración.

Además del poderío exterior, el equipo entrenado por José Luis Vicente cuenta en sus filas con figuras de la talla de la lituana Dovile Miliauskaite, quien tiene una contrastada experiencia en la segunda categoría del baloncesto femenino español.

El Al-Qázeres, por su parte, estará obligado a encontrar luz en forma de puntos en más jugadoras para no depender exclusivamente de lo que puedan aportar Lucía Fontela o Kate Andersen.

En uno de los pabellones con más solera en Liga Femenina Challenge, el conjunto extremeño tendrá una gran oportunidad para dar un golpe encima de la mesa. «El equipo está entrenando bien y tiene ganas de resarcirse contra un gran rival. Canoe es un equipo de los más conjuntados de la liga y ellas han hecho muy bien las cosas en los dos primeros partidos».

Jesús Sánchez pide a sus jugadoras que no pierdan el 'chip' competitivo para que no suceda lo de la última jornada en Córdoba, cuando algunas pérdidas de balón condenaron al Al-Qázeres para que finalmente no pudiera luchar por el triunfo. «Encadenamos errores y eso es lo peor que puede ocurrir. Si regalas parciales de ocho o diez puntos luego tienes que recuperarlos y no siempre se puede. Es algo que podemos corregir».

Del mismo modo, el entrenador del Al-Qázeres espera que sus jugadoras pongan sobre el parqué «más energía» que la exhibida en su última salida.