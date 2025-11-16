HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
Luis García intenta taponar una entrada a canasta de Ángel Infante. LOGROBASKET
Segunda FEB

Un excelso Mazaira lidera al Cáceres en Logroño

El equipo de Jacinto Carbajal sale de su espiral negativa tras superar al Logrobasket en un encuentro reñido

Naiara Sancho

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:42

Comenta

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad vuelve de La Rioja con un triunfo importante a la vez que necesario tras superar al Logrobasket Logi7. El ... encuentro fue muy disputado de principio a fin, aunque la mayor parte del tiempo estuvo la formación verdinegra en ventaja. Sin embargo, si alguien tuvo la culpa del éxito de la escuadra cacereña fue Mazaira. La omnipresencia en ambos lados de la pista del ala-pívot del equipo cacereño, autor de 36 puntos históricos y con una carta de tiro sensacional, resultó decisiva en el devenir del duelo. Mazaira establece un nuevo récord de anotación del club verdinegro. El equipo de Jacinto Carbajal escala, tras volver a la senda de la victoria, hasta la octava posición de la Conferencia Oeste de Segunda FEB y encarará su próximo compromiso frente al Morón con sensaciones positivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  3. 3 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  4. 4

    Políticos extremeños que decidieron irse
  5. 5

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras
  6. 6 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  7. 7

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  8. 8 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  9. 9

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  10. 10

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un excelso Mazaira lidera al Cáceres en Logroño

Un excelso Mazaira lidera al Cáceres en Logroño