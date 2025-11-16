Un excelso Mazaira lidera al Cáceres en Logroño

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad vuelve de La Rioja con un triunfo importante a la vez que necesario tras superar al Logrobasket Logi7. El ... encuentro fue muy disputado de principio a fin, aunque la mayor parte del tiempo estuvo la formación verdinegra en ventaja. Sin embargo, si alguien tuvo la culpa del éxito de la escuadra cacereña fue Mazaira. La omnipresencia en ambos lados de la pista del ala-pívot del equipo cacereño, autor de 36 puntos históricos y con una carta de tiro sensacional, resultó decisiva en el devenir del duelo. Mazaira establece un nuevo récord de anotación del club verdinegro. El equipo de Jacinto Carbajal escala, tras volver a la senda de la victoria, hasta la octava posición de la Conferencia Oeste de Segunda FEB y encarará su próximo compromiso frente al Morón con sensaciones positivas.

Sendos lanzamientos desde la línea de 6,75 de Mazaira y Lafuente estrenaron la anotación del encuentro y propiciaron que el Cáceres disfrutase de su primera ventaja en el marcador (2-6). Knowles, Sall y Obajo trataron de dar la réplica, pero tanto el propio Lafuente como Leveque en la zona, así como Palazuelos desde el perímetro, mantuvieron la delantera para el cuadro cacereño. El poderío interior de los pupilos de Jacinto Carbajal sostuvo a la formación verdinegra hasta que la irrupción de Montero y Plitzuweit en la recta final del primer acto empató el duelo (21-21).

LOGROBASKET LOGI7 Infante (14), Montero (10), Knowles (4), Obajo (14) y Sall (9) -quinteto inicial-, Arévalo (6), Serrato (2), Niang (2), Bird-Jelinek (10) y Plitzuweit (8). 79 - 88 CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD Lafuente (19), Palazuelos (11), Strikker (5), Mazaira (36) y Leveque (12) -quinteto inicial-, Mendes, Foreman (5), Luis García, Santos y Nico Marina. PARCIALES 21-21, 16-21 (37-42), 21-19 (58-61) y 21-27 (79-88).

ÁRBITROS Cotta Ávila (Colegio andaluz) y Sánchez Núñez (Colegio vasco). Sin eliminados.

INCIDENCIAS Polideportivo Lobete, unos 400 espectadores.

Una canasta de Arévalo volteó el tanteador nada más arrancar el segundo parcial. Sin embargo, el Cáceres no se amedrentó y cinco tantos consecutivos de Mazaira le devolvieron el mando del choque (23-26). El Logrobasket conseguía contestar con efectividad cada acción positiva del conjunto cacereño. Pese al buen hacer de Mazaira, Lafuente y Palazuelos desde más allá del arco, los locales Niang, Bird-Jelinek y Serrato permitieron que el conjunto logroñés no perdiese comba. Montero también se entonó en las filas locales, pero la contundencia de Leveque y la puntería de Mazaira desde la larga distancia apaciguaron las acometidas de los hombres de Nacho Arbués (37-42).

Leveque y Mazaira lo retomaron donde lo habían dejado en la primera mitad y abrieron una brecha significativa en el marcador nada más comenzar el tercer cuarto (37-46). No obstante, Bird-Jelinek e Infante no cejaron en su empeño y completaron un 5-0 de parcial que apretó la contienda de nuevo. El duelo iba a rachas y ninguno de los dos equipos lograba imponer su ritmo de juego. Bird-Jelinek e Infante, secundados por Arévalo y Obajo, echaron por tierra los intentos de Foreman y Leveque por romper el partido en el ocaso del tercer cuarto (58-61).

Obajo e Infante incluso llegaron a poner por delante de nuevo al cuadro riojano (63-61). Lafuente, con un triple, y Palazuelos, con cinco tantos seguidos, obraron un 0-8 de parcial que frustró la remontada del Logrobasket. Plitzuweit, Arévalo y Sall tiraron de la escuadra local, pero la templanza de Mazaira, que anotó tres lanzamientos desde la línea de 6,75 en el cuarto acto, unida a la solvencia de un entonado Strikker sentenciaron la contienda (75-86). Bird-Jelinek y Montero trataron de alimentar la rebelión del equipo riojano y reducir las diferencias en el marcador, aspecto que puede resultar importante de cara a la diferencia particular en caso de finalizar la liga regular con el mismo balance de victorias y derrotas que su rival. La ventaja final del Cáceres se quedó en ocho puntos (79-88).