Estrépito de un Cáceres sin pólvora

«Pido disculpas por la imagen lamentable y vergonzosa»

El entrenador del Cáceres se ha mostrado muy crítico con la actuación del equipo: «Quiero pedir disculpas a la afición por la imagen tan lamentable y vergonzosa que hemos dado. Así se lo he dicho a los jugadores. También a la afición de Alicante que ha pagado por un espectáculo, pero dudo mucho que quisiese ver este que hemos dado».

Analizó el partido y reconoció que su equipo ha sido superado: «No hemos entrado en ningún momento en ritmo, hemos permitido a Alicante jugar con mucha facilidad, con el ritmo que le interesaba. En el segundo cuarto parecía que podíamos tener un poquito más de intensidad y ritmo, pero nos han lastrado mucho ciertas situaciones y no hemos sido capaces de levantar la cabeza. A partir de ahí ha sido un quiero y no puedo. No hemos dado la imagen de equipo competitivo. Hoy nos hemos desestabilizado demasiado fácil emocionalmente».

Visiblemente decepcionado, continuó diciendo que dieron «sensación de equipo abandonado y de dejadez. Me preocupa muchísimo. Sobre la descalificación de Benoit Mbala, fue tajante: «Tiene que recapacitar por su actuación, como todos en general. Estaba muy frustrado, pero lo que no se puede permitir un jugador tan importante como él es irse del partido así».