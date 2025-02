Esperado debut para el Cáceres

j. cepeda Jueves, 6 de octubre 2022, 18:37 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

Con el objetivo capital de la permanencia por bandera, aunque sin renunciar a cotas mayores, el Cáceres entra de lleno en competición. La escuadra de Roberto Blanco debutará este viernes en liga (Multiusos, 20:30 horas) frente a un rival, el Almansa, que previsiblemente será un adversario directo en la lucha por salvar la categoría.

Tras una pretemporada que ha dejado sensaciones agridulces, el Cáceres saldrá a escena con una plantilla aún incompleta. A la ausencia del pívot Markus Kennedy, quien aún no ha llegado a la ciudad por motivos personales tras efectuarse su fichaje hace más de una semana, el cuerpo técnico también tendrá que lamentar las bajas de Carlos Toledo y Pablo Sánchez. El primero de ellos se lesionó el pasado viernes en el partido del Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad frente al Talavera y el segundo está en la recta final de su recuperación. No obstante, para cubrir la ausencia del alero murciano ha llegado al equipo Bouna Ndiaye, que defenderá la camiseta del Cáceres temporalmente. «Ha venido en muy buen estado de forma y nos está dando una faceta que no teníamos sin Carlos», explicó en la previa el encuentro Roberto Blanco. El entrenador verdinegro también alaba la actitud de la directiva, que ha permitido la llegada del jugador.

Enfrente del Cáceres estará este viernes un Almansa que viaja a tierras extremeñas con la intención de generar dudas en el equipo verdinegro. Los visitantes, dirigidos por el técnico Tino Ugidos, cuentan en sus filas con Mateo Díaz, que ha vuelto a ser cedido por el Breogán tras defender el pasado curso la camiseta cacereña: «Es un equipo muy físico, dinámico y hecho para tener un ritmo muy alto de juego», detalla Roberto Blanco. Asimismo, el preparador del cuadro extremeño destaca la «extraordinaria» pretemporada realizada por el conjunto albaceteño.

Bobby Harris, referencia ofensiva

Con Bobby Harris como una las principales referencias ofensivas, en el Almansa destacan jugadores como el experimentado Carles Bivià, quien a sus 37 años aportará veteranía en los minutos calientes.

Cabe destacar que el partido frente al Almansa no será una mera toma de contacto con la competición, pues el calendario ha condensado tres partidos en apenas nueve días. Es por ello por lo que el Cáceres jugará el martes frente al Oviedo a domicilio y el domingo de la próxima semana en casa contra el Alicante: «Es un inicio muy duro para todo el mundo», reconoce Blanco.

Aunque consciente de que su equipo cuenta aún con margen de mejora, el entrenador del Cáceres sostiene que su grupo ya está preparado para dar una buena imagen: «Todavía faltan automatismos por adquirir, pero esperamos tener una buena versión del Cáceres. Estamos trabajando mucho y el final de la semana ha sido muy bueno. El equipo llega con una motivación grande».

La previa del encuentro estará marcada por la concentración que la plataforma 'Salvamos la Montaña' realizará frente al Multiusos. El objetivo del colectivo es escenificar su disconformidad con el patrocinio que la empresa de la mina, Extremadura New Energies, ha brindado al club.

