Roberto Blanco: «No lo esperábamos, nos tenemos que levantar»

«Nos tenemos que levantar, es una situación que no esperábamos a principios de temporada, pero esto es muy largo. Hay que seguir creciendo, trabajando y levantarse de este duro golpe. No hay que buscar excusas y creer en lo que estamos haciendo, hay que seguir creyendo, buscar la tecla adecuada. En la liga son todo finales». Son palabras de Roberto Blanco, entrenador del Cáceres, tras la dura derrota en la noche del viernes ante el Gipuzkoa en el Multiusos 69-79. Una derrota que confirma el mal inicio de curso de los verdinegros, especialmente en su feudo, donde son incapaces de ganar. Ante el cuadro vasco, mostrando una escasez resolutiva bastante preocupante. El técnico placentino avisa de que no se esperaba este nefasto comienzo de la campaña pero añade que esto no ha hecho más que empezar y queda un mundo.

Según informaba el club, Blanco confesaba en la rueda de prensa posterior al choque que sus jugadores estaban tocados, pues «saben que no están en su mejor momento», por lo que ha pedido intentar levantarlos para que el equipo esté unido, ya que «cuando lo está son capaces de hacer cosas».

Con esta derrota, cuarta de la temporada, el Cáceres se sitúa momentáneamente en la décimotercera posición de la tabla, a falta de que se complete la quinta jornada.

Roberto Blanco confía en que tiene en su plantel más de lo demostrado hasta la fecha al tiempo que valora las dosis de orgullo empleadas por los suyos en una complicada situación, si bien la mentalidad debe mejorar. «El equipo no se ha querido ir del partido con la sensación de no haber intentado trabajar hasta al final. Creo que tenemos mimbres, tenemos jugadores, tenemos bastante más de lo que hemos mostrado en la segunda parte, pero debemos tener una mentalidad más fuerte, hay que estar convencido de lo que se hace, hay que creer en lo que se trabaja. Teníamos opción de tiro para bajar de diez puntos, no lo hemos conseguido, nos han metido un triple y no hemos tenido capacidad para afrontarlo».