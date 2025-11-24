Escayolas Paco ADC y Finca Sagrado Cáceres se colocan colíderes provisionales

En Primera Nacional Masculina, Finca Sagrado Cáceres se llevó el derbi ante el San Antonio Cáceres Basket y se coloca colíder junto a Escayolas Paco ... ADC Baloncesto, los cacereños vencieron en su visita a BB Baloncesto Badajoz. Por su parte, Verde y Sostenible Mérida Masculino lograba una contundente victoria ante CBA Spain para estrenar su casillero de triunfos. Finalmente, Electromercantil CB Plasencia también conseguía su primera victoria de la temporada al derrotar en casa al Politécnica UEx SM Basket. La jornada la cerrará este lunes el Vítaly La Mar BCBadajoz UEx visitando al Maven Premium Guadalupe, si vencen los visitantes se colocarán líderes en solitario.

En la Liga Ribésalat Femenina, cara y cruz para el Toyota Novomotor San Antonio, que vencía en su partido aplazado de la jornada 3 frente a Ferial Plaza Guadalajara y cayó ante el Baloncesto Polígono en el encuentro de este fin de semana. Por su parte, el Baloncesto Badajoz también perdió en casa frente a las toledanas en el encuentro aplazado de la jornada 4.

PRIMERA NACIONAL MASCULINA

San Antonio Cáceres B, 68-Finca Sagrado Cáceres B, 75

Finca Sagrado Cáceres se impuso a San Antonio Cáceres Basket en un derbi entre filiales intenso que se decidió en la segunda mitad. Tras una primera parte equilibrada, el conjunto visitante supo manejar mejor los tiempos en el tramo final. Su mayor solidez defensiva en los momentos clave inclinaron la balanza para llevarse una victoria que los coloca colíderes provisionales. El mejor de los locales fue Javier Blanco con 18 puntos, 4 rebotes y 22 de valoración, mientras que en los visitantes destacó Jaime Sánchez con 17 puntos, 5 rebotes y 21 de valoración.

BB Baloncesto Badajoz, 75-Escayolas Paco ADC Baloncesto, 87

Escayolas Paco ADC Baloncesto se llevó un valioso triunfo en su visita al BB Baloncesto Badajoz, en un choque que se mantuvo igualado hasta el descanso pero que los visitantes encarrilaron con una sólida segunda mitad. El acierto en los tiros de campo permitió asegurar una victoria que los coloca colíderes provisionales de la clasificación, a la espera del partido del BCB. El mejor de los locales fue José Manuel Cores con 18 puntos, 8 rebotes y 19 de valoración, mientras que en los cacereños destacó Carlos Lejárraga con 19 puntos, 5 rebotes y 20 de valoración.

Verde y Sostenible Mérida, 83-CBA Spain B, 69

Verde y Sostenible Mérida Masculino logró una contundente victoria ante el filial del CBA Spain, tras dar la vuelta a un encuentro que se les había complicado en la primera mitad. El conjunto emeritense reaccionó con un arrollador parcial en el tercer cuarto que les valió para desbordar a un rival que no pudo frenar la intensidad local. El mejor del partido fue el jugador emeritense Diego Durán con 39 puntos, 14 rebotes y 51 de valoración, mientras que en los pacenses destacó Filipp Geronin con 21 puntos, 2 rebotes y 24 de valoración.

Electromercantil CB Plasencia, 78-Politécnica UEx SM Basket, 74

Electromercantil CB Plasencia se impuso a Politécnica UEx SM Basket en un encuentro que se decidió en los minutos finales. El conjunto placentino, que se marchó al descanso por detrás en el marcador, firmó una notable remontada en la segunda mitad gracias a la intensidad defensiva y el acierto en los momentos clave, lo que les permitió conseguir su primera victoria de la temporada. El mejor jugador de los locales fue Pablo Bayle con 22 puntos, 4 rebotes y 21 de valoración, mientras que en los cacereños destacó Kody Devon Parkham con 18 puntos, 9 rebotes y 28 de valoración.

Maven Premium Guadalupe recibe este lunes a Vítaly La Mar BCBadajoz UEx a las 21.00 horas en el encuentro que cierra la jornada.

LIGA RIBÉSALAT / PRIMERA NACIONAL FEMENINA

Ferial Plaza Guadalajara, 49-Toyota Novomotor San Antonio, 54

Toyota Novomotor San Antonio logró un trabajado triunfo en la pista del Ferial Plaza Guadalajara en el partido aplazado de la tercera jornada. El conjunto local se marchó al descanso con una ligera ventaja, pero las cacereñas reaccionaron con una sólida segunda mitad, imponiendo su intensidad y mejor lectura del juego en los minutos decisivos. La mejor jugadora de las locales fue Sandra Sanz con 15 puntos, 12 rebotes y 23 de valoración, mientras que en el San Antonio destacó Noelia Pariente con 14 puntos, 14 rebotes y 23 de valoración.

Baloncesto Badajoz, 74-Baloncesto Polígono, 78

Baloncesto Polígono se llevó una victoria sufrida en su visita a Baloncesto Badajoz tras un duelo intenso aplazado de la cuarta jornada y que necesitó de una prórroga para resolverse. Las visitantes llegaron al descanso por delante, pero el conjunto pacense reaccionó en la segunda parte forzando el tiempo extra. En el periodo adicional, la mayor claridad ofensiva del Polígono inclinó finalmente la balanza en un partido de máxima igualdad. La mejor jugadora de las locales fue Raissa Lucas con 23 puntos, 15 rebotes y 28 de valoración, mientras que en las visitantes destacó Diana Rodrigo con 20 puntos, 8 rebotes y 25 de valoración.

JORNADA 6

Toyota Novomotor San Antonio, 57-Baloncesto Polígono, 60

Baloncesto Polígono se impuso por un ajustado 57-60 en su visita al Toyota Novomotor San Antonio, en un encuentro marcado por la igualdad y los parciales de ambos equipos. El conjunto visitante logró abrir brecha en la primera mitad, pero las locales reaccionaron tras el descanso, igualando de nuevo el encuentro hasta los momentos finales, donde el partido se decidió por pequeños detalles. La mejor jugadora de las cacereñas fue Noelia Pariente con 16 puntos, 5 rebotes y 13 de valoración, mientras que en las visitantes destacó Estrella Gerico con 20 puntos, 6 rebotes y 17 de valoración.