Los jugadores del Escayolas Paco ADC celebran su victoria en Badajoz que les coloca colíderes provisionales. ADC BALONCESTO
Primera Nacional

Escayolas Paco ADC y Finca Sagrado Cáceres se colocan colíderes provisionales

Los cacereños quedan pendientes de lo que haga este lunes el Vítaly La Mar BCB, mientras que en la Liga Ribésalat Femenina derrota del Toyota Novomotor y Baloncesto Badajoz en casa frente a Baloncesto Polígono

R. H.

Badajoz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

En Primera Nacional Masculina, Finca Sagrado Cáceres se llevó el derbi ante el San Antonio Cáceres Basket y se coloca colíder junto a Escayolas Paco ... ADC Baloncesto, los cacereños vencieron en su visita a BB Baloncesto Badajoz. Por su parte, Verde y Sostenible Mérida Masculino lograba una contundente victoria ante CBA Spain para estrenar su casillero de triunfos. Finalmente, Electromercantil CB Plasencia también conseguía su primera victoria de la temporada al derrotar en casa al Politécnica UEx SM Basket. La jornada la cerrará este lunes el Vítaly La Mar BCBadajoz UEx visitando al Maven Premium Guadalupe, si vencen los visitantes se colocarán líderes en solitario.

