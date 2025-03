Un errático primer acto condena al Al-Qázeres

Nekane Ibarrondo Baracaldo Sábado, 8 de marzo 2025, 21:01 Comenta Compartir

El Al-Qázeres cayó en su visita al Barakaldo y vio cortada su racha de dos triunfos seguidos. En un partido en el que el acierto brilló por su ausencia, la falta de efectividad en el lanzamiento, especialmente en la primera mitad, lastró las opciones del equipo de Jesús Sánchez. El ímpetu de Cabrera, la solidez de Filipe y los minutos de calidad de una visiblemente integrada Bermejo fueron de lo poco destacable de una formación cacereña que seguirá fuera de los puestos de playoff.

Filipe, con un lanzamiento desde la línea de 6,75, dio la primera ventaja del choque al Al-Qázeres. Sin embargo, el dominio en la pintura de Vulovic, junto a dos encestes consecutivos de Paula García, propició que el cuadro barakaldés disfrutase de la hegemonía en el marcador por primera vez en el encuentro (6-3). Sharps y Méndez trataron de neutralizar las acometidas de su rival, pero Matic y María González mantuvieron a raya al cuadro cacereño. Ambos conjuntos terminaron el primer acto con mucho desacierto, tanto que el resultado no varió en los tres últimos minutos del periodo (12-7).

El segundo cuarto arrancó tal y como había concluido el primero. Los errores se sucedían y los puntos llegaban a cuentagotas. Hasta que la pívot checa Tomancova y Etxarte estiraron la renta del equipo anfitrión hasta los diez tantos, forzando a Jesús Sánchez a parar el duelo (18-8). El tiempo muerto no surtió efecto y Van Schaik amplió aún más la diferencia con dos canastas seguidas. Faussurier y Cabrera intentaron paliar el mal día en tareas ofensivas de un Al-Qázeres que, justo antes del descanso, acumulaba un uno de once en lanzamientos de tres puntos. No obstante, tanto Vulovic en la zona como Sant y María González en el perímetro martirizaron al equipo cacereño y abrieron una brecha peligrosa en el tanteador en el tramo final de la primera mitad (32-17).

HORBISA SPIRIT GREENKW BARAKALDO María González (13), Matic (4), Paula García (6), Vulovic (6) y Sant (11) -quinteto inicial-, Etxarte (2), Legarreta, Diaw, Inés Tomás, Van Schaik (6) y Tomancova (13). 61 - 52 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA Prieto (5), Sharps (2), Filipe (14), Méndez (5) y Cabrera (6) -quinteto inicial-, Bermejo (12), Fontela, Faussurier (5) y Carmen Suárez (3). ÁRBITROS Berbeira Oria (Colegio Vasco) y Fernández Requejo (Colegio Asturiano).

PARCIALES 12-7, 20-10 (32-17), 9-14 (41-31) y 20-21 (61-52).

INCIDENCIAS Polideportivo Lasesarre, 150 espectadores.

El elenco de Sánchez subió la intensidad defensiva tras el intermedio, lo que se tradujo en un pequeño recorte de puntos gracias al buen hacer de Filipe, Bermejo y Cabrera (34-23). La propia Bermejo y Carmen Suárez dispusieron de tiros para acercar más a su equipo en el marcador, pero los erraron. Méndez replicó un triple de María González para sostener al Al-Qázeres. Cuatro tantos de Tomancova complicaron las opciones del cuadro de Jesús Sánchez, pero un 0-5 de parcial, firmado por Filipe y Prieto en los últimos compases del tercer cuarto, dio esperanzas a la escuadra verde en la remontada (41-31).

La entrega y el talento de Prieto y Faussurier minimizaron aún más la diferencia en el inicio del cuarto periodo. Sin embargo, la irrupción de Tomancova, secundada por Sant desde más allá del arco, encarriló el triunfo del Barakaldo. Bermejo buscó la machada, pero una gran Tomancova y Matic sentenciaron la victoria del cuadro vizcaíno (61-52).