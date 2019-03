LIGA FEMENINA Epílogo digno, con o sin carambola Unión del Al-Qázeres en un tiempo muerto ante Valencia. :: a. méndez El Nissan Al-Qázeres mira de reojo una remota opción de entrar en los playoffs con la prioridad de mejorar la imagen del último mes y medio M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 30 marzo 2019, 12:12

El epílogo no convierte una historia mediocre en un 'best seller', pero sí permite cierto grado de catarsis para expiar los pecados. Esa es la prioridad ahora del Nissan Al-Qázeres, poner un cierre decoroso a una temporada con un final anticipado e insulso. La liga regular parece que no contará con la continuación de los playoffs, a menos que el guion sufra un giro inesperado.

Solo una rocambolesca carambola pondría patas arriba un desenlace que parece ya escrito para las cacereñas. Una hipótesis que contempla el técnico Ángel Fernández, pero a la que no otorga excesivo crédito. «Las cuentas internas están hechas, pero para qué hablar de eso. Llevamos mes y medio sin ganar, tenemos que ser realistas». La dinámica es negativa y no incita a aventurar gestas ni milagros de ese calibre, aunque en ese discurso neutro y sin ambages hay un pequeño resquicio para el quizás. «Si sacamos el partido del Araski no sería descabellado», intercala en su exposición. Cinco derrotas consecutivas acumulan las extremeñas en un sprint final en el que las lesiones, la falta de profundidad de banquillo y la irregularidad en el juego han lastrado sus opciones. «Dignidad y honradez deportiva». Es la obsesión de Ángel Fernández, que exige a las suyas competir al máximo hasta que suene la bocina del último compromiso.

Por enésima vez, el técnico valenciano ha tenido una plantilla bajo mínimos para preparar el choque de hoy (19.00 horas) ante el Araski en Mendizorrotza. «No son semanas fáciles por las bajas que tenemos, de nuevo hemos entrenado con cinco de las nuestras, teniendo que invitar a jugadores masculinos para completar las sesiones». Paula Ginzo y María Romero son las ausencias confirmadas del Al-Qázeres. La jugadora placentina se resintió de sus problemas de rodilla y pese a jugar quince minutos con el equipo de Primera Nacional, esta semana no ha podido ejercitarse junto a sus compañeras y está descartada. Quien sí estará disponible será Carla, pese a que ha arrastrado algunas molestias en el gemelo. El encuentro deja un duelo individual muy atractivo, el que dirimirán Ariel Edwards y Pao Ferrari por el título de mejor anotadora de la campaña. La estadounidense lidera el ranking con 17 puntos de ventaja sobre la paraguaya, que fue incluida en el quinteto de las jugadoras más destacadas de la última jornada.

Las vitorianas dependen de sí mismas para certificar su paso a la postemporada, pero no tienen aún el billete asegurado. El entrenador del conjunto cacereño pone el foco en las jugadoras exteriores, muy peligrosas en el uno contra uno y en el tiro desde el perímetro.

«No he sido el revulsivo que se esperaba». Ángel Fernández hacía autocrítica con unas palabras de las que se infería un aroma de despedida. «No he sido una solución y tampoco quiero ser un problema». Asegura que aún no se ha sentado con el club para tratar la renovación y que no es el momento de abordarlo, pero cerró su intervención con una críptica reflexión: «No es que no quiera ni que me hayan comunicado que no seguiré, pero he aprendido que por mucho que planifiques la vida, al final la vida te planifica a ti».