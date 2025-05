Enésima reválida del Cáceres en el Multiusos

Una reválida más. Y ya van unas cuantas. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad tiene este domingo un nuevo juicio sumarísimo ante sus aficionados, que ... no acaban de aceptar de buen grado que su equipo transite, jornada tras jornada, por alguno de los puestos que hacen perder la categoría a final de temporada. Ni aceptan la clasificación ni tampoco aceptan la imagen que muestra el equipo cada vez que sale fuera del Multiusos. Tampoco lo hace su entrenador.

«Son momentos duros dentro del vestuario porque todos sabemos que hicimos un partido realmente, por momentos, vergonzoso», decía Roberto Blanco, para referirse al último partido en Menorca, en la previa del encuentro que va a enfrentar al Cáceres con el Alimerka Oviedo.

Como si fuera un suflé que por momentos se eleva y por momentos pierde sus dimensiones, el Cáceres quiere recuperar en casa las sensaciones que pierde en cada desplazamiento. Y como el último partido se jugó en tierras baleares, estos días de celebración no han tenido demasiado espíritu festivo: «Han sido unas Navidades duras, difíciles, sobre todo por el compromiso que hemos adquirido con nuestra afición. No estamos siendo capaces de corresponder a los aficionados como se merecen, pero estamos focalizados en poder lavar nuestra imagen y demostrar el baloncesto que tenemos dentro, que no lo estamos haciendo».

Otra semana más, en la previa de un partido de liga se habló más casi de la situación anímica del equipo que del rival de turno. En este sentido, Roberto Blanco reconoció que han intentado «limpiar las cabezas para volver a nuestra casa, al Multiusos, en un fin de semana tan bonito como el de los Reyes Magos. Las victorias son importantes, pero tal y como está la liga, esta sería una victoria de vital importancia».

Y siguiendo con ese ánimo de mirar más para adentro que para afuera, Roberto Blanco reconoció que Greg Gantt lleva unos partidos sin ser el anotador que todos quieren, pero aseguró que no le pasa nada: «Solo tiene una mala racha; quizás, por no haber corrido el equipo como suele hacerlo. Por este motivo, el juego en estático no ha propiciado selección de buenos tiros».

Enfrente tendrá a un Alimerka Oviedo cuyos objetivos son muy similares a los del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, pero que lo está haciendo sensiblemente mejor en esta primera vuelta, que alcanza este domingo su penúltima jornada. Con un balance de 7-8 (el de los extremeños es de 4-11), trata de encarrilar la permanencia lo antes posible. Viene de pasar por encima del Valladolid (83-66) tras encajar tres derrotas seguidas.

La principal novedad del equipo ovetense puede ser el regreso del base Josep Pérez, que lleva algunas semanas sin jugar por problemas de menisco y que, sumado a las lesiones anteriores de Dan Duscak y Francisco Amarante, propició el fichaje relámpago de Adrián Chapela. Para Javi Rodríguez, tras la victoria ante el Vallladolid, «este partido es tan importante como los otros y somos conscientes de la dificultad que entraña; el rival estará deseando dar un triunfo a su afición».