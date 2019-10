LIGA FEMENINA Dura derrota de un Al-Qázeres desconocido en La Seu d'Urgell Vasconcelos da instrucciones a sus jugadoras durante un tiempo muerto. :: ADG media Partido para olvidar de las chicas de Vasconcelos sin intensidad defensiva, demasiadas pérdidas y un pobre porcentaje de acierto en el tiro IGNASI GUAL LA SEU D'URGELL. Domingo, 27 octubre 2019, 11:55

Partido para olvidar de un Al-Qázeres desconocido que ofreció su peor imagen de la temporada en La Seu d`Urgell donde no compitió desde el primer segundo de partido y cayó de forma contundente, por 41 puntos (91-50) en un encuentro que apenas duró los primeros diez minutos.

91 CADÍ LA SEU 50 NISSAN AL QÁZERES Cadí La Seu Moore (10), Yurena Díaz (13), Ariana Pujol (7), Gustavsso (7), Wiesse (6) - cinco inicial- Palma (1), Etxarri (19), Laura Peña (2), Lucila Pascua (4), Bahí (11), Nogic (11), García (0). Nissan Al-Qázeres Extremadura Simms (8), Carter (5), Mujovic (2), Paula Ginzo (8), Forasté (0) - cinco inicial- Oliveira (10), Melina (0), Diouf (6), Domuzin (11). Árbitros Quintas Álvarez (Colegio Vasco), Langa de Martín (Colegio Madrileño) y Fernández Esteban (Colegio Madrileño). Parciales 29-9, 28-12 (57-21 al descanso), 12-15 (69-36) y 22-14 (91-50). Incidencias Palacio Municipal de los Deportes. 400 espectadores.

Cuando un equipo cae por esa diferencia, es obvio que no hizo nada bien, ni en ataque ni en defensa y que al rival le sobró acierto. No salió con la concentración necesaria el equipo cacereño que encajó el primer golpe con el parcial inicial de 10-0 en los primeros 2:30 de partido con 8 puntos de Yurena Díaz. La veterana jugadora anotó diez en ese primer cuarto y no volvió a sumar hasta los minutos finales de partido, pero a su equipo no le hizo falta porque tanto Moore como, sobre todo, Extarri, que realizó un partido perfecto sin que la defensa visitante pudiese frenarla, se bastaron para aumentar la renta con parciales escandalosos hasta llegar a los 40 puntos (56-16) a dos minutos para el descanso.

Las causas de esta debacle del conjunto cacereño fueron su defensa, que nunca tuvo la intensidad necesaria, la sucesión de pérdidas de balón por su alto ritmo de juego sin orden, en esta ocasión, y los pésimos porcentajes en el tiro, con un dato demoledor como el de su mejor jugadora y segunda máxima anotadora de la categoría, Simms, que anotó la primera canasta de su equipo a los tres minutos de juego, un triple y no volvió a anotar hasta el minuto 25. Ni ella ni Paula Ginzo, que junto a Domuzin fueron las únicas que intentaron, por trabajo, mantener el tipo, aunque con errores y desaciertos, como el resto del equipo, ni Carter fueron las referencias habituales en ataque.

Al menos con el partido decidido, el Nissan Al-Qázeres Extremadura cambió la cara tras el descanso. La mentalización de su técnico, Ricardo Vasconcelos, para que sus jugadoras afrontasen todo lo que quedaba de partido con una mejora en las sensaciones y compitiendo sin mirar el marcador. Ello provocó que, después del intermedio, gracias a la mejoría en la presión de la línea de pase, la mayor intensidad colectiva y la presión alta, el Cadi pasase de anotar nueve triples al descanso a anotar solo uno en toda la segunda mitad y en los instantes finales, mejoraron en la lectura del juego de ataque, disminuyeron sus pérdidas de balón y llegaron a ganar el parcial del tercer cuarto. Aunque donde no consiguieron mejorar fue en el aspecto reboteador, donde la diferencia fue aplastante, con 16 capturas, ni en sus porcentajes de acierto en el tiro de dos (32%) y tres puntos (16%), lo que provocó que en el último cuarto, a pesar de que la diferencia rondase los 30 puntos, en los instantes finales, se alcanzó la máxima brecha con la que se puso el punto final al encuentro