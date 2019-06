BALONCESTO «Para disfrutar del baloncesto hay que guardar la bufanda en el cajón» Piti Hurtado (izda) y Antonio Pacheco cerrarán este viernes la promoción del libro en el Ateneo. :: HOY El entrenador Piti Hurtado presentará mañana en Cáceres, junto al coautor, Antonio Pacheco, su primer libro, 'La Pitipedia' J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 27 junio 2019, 08:42

«Cáceres tenía que ser un sitio donde 'La Pitipedia' hiciese parada y fonda», sentencia Piti Hurtado. El entrenador de baloncesto, comentarista televisivo, divulgador y ahora escritor, que comenzó a mamar los preceptos de este deporte en el colegio San Antonio de su ciudad, presentará mañana viernes en el Ateneo de la capital cacereña a las 20.00 horas su obra 'La Pitipedia: Tratado de cultura baloncestística'. Un libro que goza de la coautoría del afamado creativo publicitario Antonio Pacheco, quien también estará en la presentación de un trabajo que cuenta con prólogo del periodista Antoni Daimiel e ilustraciones de Lawerta.

Según mantiene Hurtado, la idea de lanzarse a esta aventura editorial surgió por la buena sintonía existente con su compañero Antonio Pacheco: «Tenemos una visión del deporte y del baloncesto parecida y complementaria, por lo que vimos cómo podíamos plasmar en un libro esos universos que ambos teníamos en la cabeza». En el canal televisivo Movistar+ Piti Hurtado ya cuenta con un espacio denominado 'La Pitipedia', en el cual analiza con minuciosidad los avatares tácticos. Ahora, con esta peculiar adaptación al papel, puede permitirse algunas licencias más.

Hurtado sostiene que en esta publicación -la cual muchos amantes del mundo de la canasta ya tienen como libro de cabecera- «hay un punto irónico y de diversión». Incide, además, en que el trabajo resultante es adecuado para todos los públicos: «Es apto para todos, tanto para los muy especializados en baloncesto como para aquellos a los que les guste el deporte un poco más superficialmente. En algunos momentos meto mis pinceladas técnicas, pero sin ahondar demasiado porque es algo enfocado al disfrute», explica a este diario. A lo largo de sus 20 capítulos, la publicación repara en el baloncesto de hace varias décadas, así como en el contemporáneo o la NBA, sin perder de vista el baloncesto patrio. Un ordenado maremágnum que también contiene algunas de las ya conocidas referencias musicales que el entrenador utiliza en sus montajes televisivos.

Con la experiencia que le brinda el hecho de haber entrenado en tres continentes, pues además de ejercer en España también lo hizo en países como Venezuela y Japón, Piti Hurtado anima a huir de los fanatismos para que los aficionados puedan destapar el tarro de las esencias: «Normalmente en el deporte español nos ponemos la bufanda para disfrutar y eso es algo que en ocasiones genera mucha tensión y mal rollo, ya sea en baloncesto profesional o de cantera. Para disfrutar del baloncesto hay que guardar la bufanda en el cajón. Es un deporte bonito, diverso y con muchos detalles que hay que dar a conocer».

A pesar de ser en la actualidad una de las voces autorizadas en la pequeña pantalla, Piti Hurtado no ha dado aún sepultura al gusanillo que le pide regresar a los banquillos. «He comentado partidos de altísimo nivel, he entrenado en diferentes continentes y he hecho muchos amigos por el camino, por lo que no puedo sentirme frustrado, pero sí tengo expectativas de volver a entrenar, de estar en la cancha».

Inmerso en otros proyectos, como la realización de la séptima edición del campus Xarahíz, Hurtado tampoco pierde de vista la actualidad del equipo de su ciudad, al que él mismo entrenó. «El dinero de los impuestos no puede ser lo único importante. Hay que avanzar, pero no llamando a las puertas de siempre. La consecución de recursos tiene que ver con la forma en que tú vendes ese baloncesto, ese producto».