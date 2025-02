El discurso viral del entrenador del Vítaly tras perder en el campeonato de España junior de baloncesto

L. E. Jueves, 9 de mayo 2024, 19:21 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

El miércoles de la semana pasada, el equipo de baloncesto Vítaly La Mar de Badajoz se despidió de su aventura en el Campeonato de España Júnior poniendo en aprietos al Casademont Zaragoza en los octavos de final. Según contó HOY en aquel momento, los chicos de Pablo Cuevas no perdieron la cara en ningún momento y llegaron a dominar en prácticamente toda la primera mitad del encuentro con hasta ocho puntos de ventaja en el segundo cuarto.

Antes, los pacenses habían ganado en la primera ronda del campeonato, celebrado en Huelva, al Oviedo CB (campeón de Asturias), Logrobasket (campeón de La Rioja) y Casablanca (segundo de Aragón). Antes, para llegar al nacional, el BCB se alzó con el Campeonato de Extremadura.

A pesar del haber llegado lejos, y ante el desánimo de los jóvenes jugadores, Cuevas tomó la palabra en el vestuario con un inspirador discurso que ya se ha convertido en viral. Entre otras cosas, les dice: «No es una despedida. No es una despedida de nada. La canasta y el balón no se mueven del sitio, ¿lo entendéis? Nosotros no nos despedimos de nada, esto sigue. Quiero que salgáis por la puerta como un día normal. Ha sido precioso, un viaje de muchos que tenemos por delante. Tenemos por delante muchísimos viajes«.

