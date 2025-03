La descafeinada temporada del Mideba

El sábado, ante el Ilunion, el Mideba Extremadura puso fin a una de las temporadas más tristes de su historia. Cayó claramente (52-74) ante ... un cuadro madrileño que estará en la 'Final Four' de la División de Honor y que fue segundo en la fase regular, empatado con el Albacete. Los extremeños echan el cierre con una negativa racha de cinco derrotas consecutivas. Tenían hace meses garantizada la permanencia y prácticamente el puesto noveno en el que terminan la competición doméstica, con un balance de 6 victorias y 16 derrotas, un objetivo que se antoja escaso para un club con su trayectoria. Hace apenas un suspiro el cuadro pacense peleaba con los colosos de España, a los que daba guerra en la liga y en la Copa, además de alguna incursión en competiciones europeas. Pero el cuento ha cambiado. Y mucho.

Porque el Mideba de la 2023/24 fue un equipo menor, con menos piezas de las imprescindibles para estar arriba en la tabla. Nunca fue una plantilla sobrada de efectivos, pero allí donde el número era corto la calidad lo suplía. Un dato revela a las claras la carestía de miembros en el plantel midebista. El jugador que menos descansa de la liga es Enzo Trabuchet, que apenas se posa en el banquillo con 39,6 minutos de media por partido, y el quinto que más permanece sobre la pista es su compañero Jhon Hernández, es decir, el Mideba tiene a dos entre los cinco con más minutos por encuentro. Vigo, Málaga, Gran Canaria, Murcia..., eran rivales que en los últimos años las pasaban canutas frente al Mideba, pero ahora están por encima en la clasificación. Y los aspirantes, como Albacete, Ilunion o Bilbao, han aumentado la distancia considerablemente. Se trata, sin duda, de un nuevo entorno.

«Ha sido una temporada rara. El cambio de presidente al principio fue algo nuevo para todos, no sabíamos cómo iban a funcionar las cosas. Fuimos de más a menos, con una última parte un poco decadente por las muchas lesiones que tuvimos al tener una plantilla tan corta. Estoy contento con el rendimiento del equipo pese a todas las dificultades que hemos tenido a nivel deportivo. El objetivo de la permanencia se ha cumplido y esperemos que para la próxima tengamos un mejor equipo».

Para el técnico, la mala racha del ocaso de la campaña tiene explicación en las lesiones y los agujeros del vestuario. «Tinín se lesiona en un hombro, a mitad de temporada se va del equipo Abdel –Hermosilla, uno de los fichajes–, hemos jugado muchos partidos con solo cinco jugadores, con lo difícil que es. Lo hemos notado mucho a nivel físico. En algunos partidos aguantábamos los tres primeros cuartos y en el último teníamos las pilas muy bajas como para poder competir».

Ya están trabajando en la próxima temporada, organizando el equipo que se pueda hacer. «La idea del club es hacer un equipo competitivo, pero es cierto que, de momento, no se van a hacer los equipos que teníamos antes, por ejemplo con Phil –Pratt, uno de los británicos que elevó el nivel del Mideba–, al menos por ahora, esperemos que más adelante sí. Nos gustaría entrar en la Copa del Rey y estar entre los cinco o seis primeros de la liga».

Respecto al tema de la confección de la nueva plantilla, destaca la marcha de Jhon Hernández, lo que refleja que el club no tiene las posibilidades económicas que tenía en el pasado. Y el curso pasado se marchó otra piedra angular, el mexicano Sandoval, que puso rumbo a Málaga con mejores condiciones. Sí continuará el otro hombre clave, el francés Enzo Trabuchet, que está muy contento en Badajoz y tiene un año más de contrato.

«Sabíamos que esta temporada iba a ser complicada por los cambios en el club, pero queremos volver a intentar competir por todo, como antes, pero las cosas hay que hacerlas poco a poco. No se puede pasar de un equipo normal a uno muy bueno tan rápido porque eso ya lo hemos hecho otros años y es arriesgado, luego lo hemos pagado caro», indica en clave de futuro a medio plazo.

Un Borba que atiende a este periódico desde China, donde está la expedición de Gran Bretaña, selección en la que el preparador pacense ejerce de ayudante. Un combinado que es de los más potentes del mundo y con el que prepara las Paralimpiadas de París, donde el cuadro británico aspira a la final o a la pelea por la final. Como sucedía en el pasado del Mideba.

La marcha de Jhon Hernández

No quiere hacerlo y le gustaría seguir en Badajoz, pero Jhon Hernández se marchará del Mideba y no continuará otra temporada más. Y no se trata de una baja cualquiera, hablamos del jugador franquicia del club extremeño, su máximo artillero –noveno máximo anotador de la División de Honor con casi 18 puntos de media, 17,8– y pieza clave en todos los aspectos del juego, como rebotes –sexto de la liga con 9– o asistencias. Al colombiano, codiciado por media liga, no le gustan las perspectivas de mejora del Mideba de cara a la próxima temporada y emprenderá una nueva aventura fuera de La Granadilla. «Las cosas no mejoraron como quise y me da miedo quedarme, aunque no me quisiera ir», comenta Hernández.