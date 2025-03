Un desastroso segundo cuarto condena al Cáceres a la quinta derrota a domicilio

Quinta derrota de la temporada a domicilio para un Cáceres Patrimonio de la Humanidad que en Fuenlabrada volvió a verse penalizado por su falta de ... consistencia emocional dentro de la variabilidad de los partidos. Un olvidable segundo cuarto, en el que el conjunto verdinegro únicamente anotó nueve puntos, llevó a los pupilos de Roberto Blanco a sucumbir ante un rival directo por la permanencia mucho más inspirado en todas las facetas del juego.

El cuadro cacereño saltó a la pista del Fernando Martín con las ideas claras y con la intención de convertir esas nociones en efectivas. Sin embargo, la foto inicial del choque acabaría siendo muy diferente a la imagen final. Guiados por el experimentado Dani Rodríguez, el equipo extremeño basó principalmente su fase ofensiva en un acentuado juego interior personalizado en jugadores como el alero mexicano Bonilla o el polivalente Raitanen. Si en ataque abrieron la cancha para liberar los pasillos interiores, en defensa los pupilos de Roberto Blanco se estrecharon para forzar al conjunto madrileño a lanzar desde lejos, logrando estar concentrados en los primeros minutos para cazar el rebote defensivo.

El plan del cuadro verdinegro tuvo fisuras en ambos lados de la pista que, con el pasar de los minutos, se convirtieron en unas grietas irreparables. Por un lado, una defensa excesivamente intensa por dentro que antes de cumplir los primeros cinco minutos del encuentro provocó dos faltas prácticamente consecutivas de Dani Rodríguez. Teniendo que gestionar la participación del base barcelonés ante esta influyente circunstancia, el Cáceres empezó a mostrarse desordenado e impreciso en los ataques rápidos. Lo cual, y unido a unas mejorables vigilancias defensivas, propició que el Baloncesto Fuenlabrada anotara con facilidad al contraataque. Aquello acabó siendo el preludio de un cataclismo colectivo.

El primer y gran altibajo importante del Cáceres, y a la postre definitivo, se produjo en el segundo cuarto y sin Dani Rodríguez en la pista. Aferrado sin éxito al talento individual de Gantt como única solución viable a nivel ofensivo, el cuadro cacereño comenzó a cometer errores bastante groseros tanto en los primeros pases de construcción como en la finalización. Nada fluyó en los pupilos de Roberto Blanco, demostrando una gran fragilidad defensiva. Se acumularon los problemas para capturar los rebotes y faltó la madurez necesaria para leer lo que demandaba el partido en un momento emocional muy complicado. Tan complejo que el cuadro madrileño, que había terminado el primer parcial tres puntos por debajo, adquirió en pocos minutos una ventaja máxima de 15 puntos.

Un león herido más vivo que nunca en la actual temporada como el Baloncesto Fuenlabrada no le dio al Cáceres ni la más mínima oportunidad de coger aire en un derrumbe grupal total. Incapaces de tranquilizarse y detectar lo que necesitaba el equipo en ese episodio clave del partido, los jugadores del conjunto verdinegro no reaccionaron a la sublevación de la escuadra fuenlabreña antes del tiempo de descanso y apenas pudieron sobrevivir para reducir la desventaja en el marcador a 13 puntos (42-29). En el segundo tiempo tendrían que cambiar muchas cosas para impedir la quinta derrota a domicilio.

El guion de una película terrorífica no cambió para los hombres de Blanco tras el intermedio. La leve mejoría ofensiva, atacando con mayor orden y paciencia, y encontrando con más tiempo y espacio al potencial lanzador, no surtió un efecto positivo en el resultado al estar canina del imprescindible valor de la constancia. Dani Rodríguez y el estadounidense Gantt amenazaron tímidamente con revolucionar el partido en el Fernando Martín con los lanzamientos triples. Las acciones del Cáceres, no obstante, siempre fueron contestadas por unas reacciones locales emanadas de una muy superior inspiración individual y colectiva.

Deambulando con los hombros caídos tras cada error cometido, esa procesión de resignación se replicó en el bando cacereño hasta la conclusión del choque. Sin dejar de esforzarse, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad afrontó el último cuarto pensando en la visita del San Pablo Burgos el domingo. Un partido, contra el líder de la categoría, que se antoja vital para que los pupilos de Roberto Blanco reviertan su situación adversa en la pelea por conseguir la permanencia en la LEB Oro.